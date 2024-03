DS 7 E-TENSE sulle tracce di Pablo Picasso in Costa Azzurra

La DS 7 E-TENSE si è concessa un viaggio in Costa Azzurra, per fare tappa a Mougins, un tipico villaggio mediterraneo tra Cannes e Grasse. Qui, a 300 metri di altezza sul mare, Pablo Picasso decise di ritirarsi verso la fine degli anni ’30, con il suo rifugio del cuore. Gli stessi luoghi e le stesse strade percorse dal leggendario artista sono state ora vissute dalla vettura transalpina, che propone una miscela di lusso e tecnologia.

Nella tela urbana di Mougins si rimane a bocca aperta, per il fascino degli scorci e dei paesaggi. È un posto magico, di rara intensità. Gli occhi sono costantemente rapiti dal suo splendore. Le case sembrano quelle delle migliori cartoline, con fiori alle finestre e persiane colorate. Tante le gallerie d’arte sparse per le viuzze: noblesse oblige.

Qui si respira la forza del talento artistico di Pablo Picasso, un uomo naturalmente orientato verso le scelte coraggiose. Un approccio condiviso, su scala diversa, dalla DS 7 E-TENSE, che osa anche nei suoi tratti estetici. Il modo per introdursi senza stonare nella “Città dei Mestieri d’Arte“. Una perla che, grazie al grande pittore e scultore spagnolo, fu raggiunta negli anni da tanti altri artisti, in visita al maestro, come Paul Eluard, André Villers, Jean Cocteau, Man Ray e la sua musa Dora Maar.

Foto DS

A pochi chilometri da Mougins, il castello di Vallauris ospita il Museo Pablo Picasso, con la cappella romanica ed i due grandiosi affreschi “La Guerra e la Pace” e “Le Quattro parti del mondo”. Anche qui la DS 7 E-TENSE ha fatto tappa. La vettura transalpina, da un certo punto di vista, si presta alla vena creativa dei clienti che, per l’abitacolo, possono scegliere fra diversi materiali premium, con un taglio che richiama l’abilità sartoriale.

Molto curato il trattamento dei dettagli, perché da qui passa la ricerca dell’eccellenza. Se l’aspetto visivo è gratificante, appellandosi al senso del bello del passato, non meno alto è il livello di attenzione che i tecnici hanno regalato al modello sul piano tecnologico, con soluzioni di ultima generazione.

Da segnalare la presenza a bordo di ChatGPT, che agevola la scoperta dei luoghi attraversati, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. Così si possono avere suggerimenti sugli itinerari, in base al tempo a disposizione, e sui monumenti o i locali da visitare, giusto per fare qualche esempio.