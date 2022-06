DS 4: mille unità richiamate per un problema all’airbag

Alla fine dello scorso anno, DS Automobiles, uno dei marchi premium del gruppo Stellantis, ha lanciato la sua seconda generazione di DS 4. Questa nuova berlina compatta vuole diventare una serie alternativa alle rivali delle case tedesche nel segmento premium del mercato auto. Per questo la casa francese ha adottato un design più lineare rispetto a quello del suo predecessore e, soprattutto, ha puntato sulla qualità facendo fare alla sua auto un enorme salto in avanti da questo punto di vista.

In Francia DS richiama poco più di mille unità della nuova DS 4: ecco il motivo

DS Automobiles non vuole quindi lasciare nulla al caso quando si tratta di qualità, il che spiega in parte il richiamo appena comunicato. Conosciuta internamente con il nome in codice JEU, questa operazione riguarda le unità di DS 4 prodotte tra il 1 marzo e il 6 aprile di quest’anno. In Francia sono interessate esattamente 1.143 unità, tutte recanti i numeri di omologazione CE e2*2007/46*0628*17 ed e2*2007/46*0628*18.

Il problema con queste auto deriva dagli airbag per la testa. Questi sono stati installati in modo errato durante il montaggio. In caso di urto, il loro dispiegamento non sarebbe quindi ottimale e potrebbe causare ulteriori lesioni agli occupanti del veicolo. I possessori di queste DS 4 sono pertanto invitati a fissare quanto prima un appuntamento con il proprio rivenditore.

Quest’ultimo sostituirà quindi questi airbag. Al momento non vi sono altre notizie a proposito di questo richiamo per la vettura compatta di DS Automobiles. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui nelle prossime ore o nei prossimi giorni dovessero arrivare novità importanti.

