Fiat, leader delle vendite nel primo semestre in Brasile

Non è una novità la grande presenza del marchio italiano nel grande Paese sudamericano. Fiat, infatti, continua a rafforzare la sua posizione di leader nel mercato automobilistico in Brasile. Secondo gli ultimi dati raccolti dal produttore, nella prima metà del 2024 Fiat resta in testa per il 42esimo mese consecutivo.

Il mercato brasiliano, lo sappiamo, è uno dei più importanti, così tanto da riuscire potenzialmente a raggiungere “pretese” di influenza persino sulle decisioni e sulle scelte commerciali e di design per Fiat in Italia e in Europa.

Con una quota di mercato del 20,4% e 220.457 veicoli immatricolati, il marchio italiano ha superato i concorrenti con un ampio margine di 51.814 unità. La performance registrata da Fiat sottolinea non solo la leadership globale del marchio, ma anche la sua supremazia in diversi segmenti di mercato. Negli ultimi sei mesi, Fiat è riuscita egregiamente a brillare in diverse categorie, performance commerciale che mette il Brasile al centro dell’attenzione per l’azienda.

Nel segmento delle berline, ha venduto 71.888 unità, conquistando una quota di mercato del 23,4%. Nei pick-up, il dominio è stato ancora più marcato, con 80.839 unità vendute e una quota di mercato del 39%. Per quanto riguarda i furgoni, Fiat è saldamente al comando con 11.342 immatricolazioni e una quota del 38,6%. Il secondo trimestre del 2024, inoltre, ha confermato il trend molto positivo, dato che è stato particolarmente interessante per Fiat, con 118.945 immatricolazioni e una quota di mercato del 20%.

Il notevole aumento delle vendite del modello Cronos, che ha registrato una crescita del 60%, e Toro, con un incremento del 27,1% rispetto allo scorso trimestre, ha contribuito a consolidare la posizione di leadership in Brasile. Non sono mancate anche alcune importanti difficoltà, su tutte la carenza di componenti dal Rio Grande do Sul. Però, Fiat è riuscita a normalizzare la produzione e a ripristinare le consegne ai concessionari.

Tale ripresa mette in chiaro il prossimo futuro del marchio, capace di mostrare un ulteriore slancio riscontrabile nei risultati dei prossimi mesi. A giugno, Fiat ha continuato a dominare con 38.163 immatricolazioni e una quota di mercato del 18,9%, mantenendo la leadership nei segmenti delle berline, dei pick-up e dei furgoni. Il percorso del marchio conferma un successo costante. Continuando in questo modo, la casa automobilistica dimostra la sua capacità di adattarsi e crescere in un mercato competitivo come quello brasiliano.