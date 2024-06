Fiat: già leader di mercato ha un altro motivo per festeggiare in Brasile

Non è un segreto che Fiat sia uno dei marchi più famosi in Brasile. Dopo tutto, gran parte della sua storia, così come la maggior parte della sua gamma di prodotti qui in Brasile, è direttamente collegata allo Stellantis Automotive Complex, a Betim di Minas Gerais. Proprio a causa di tutto ciò Fiat è stata una delle marche più ricordate dagli abitanti del Minas Gerais al 29° Premio Top of Mind, indetto dalla rivista MercadoComum, nel 2024, con la particolarità di essere stata riconosciuta in tutte le edizioni del premio, che si tiene dal 1995.

Fiat è la marca più ricordata dagli abitanti del Minas Gerais nel premio Top of Mind della rivista MercadoComum

Promosso dalla pubblicazione MercadoComum, il 29° Premio Top of Mind – Marchi di Successo – Minas Gerais, mira a riconoscere i marchi più conosciuti nello stato brasiliano nel 2024. A tal fine è stato realizzato uno studio, commissionato esclusivamente dall’organizzazione del premio, con l’obiettivo di analizzare il tasso di ricordo spontaneo di diversi marchi, in 36 segmenti, tra la popolazione di Minas Gerais. “Top of Mind” è uno dei riconoscimenti più tradizionali nel campo del marketing e della pubblicità. Indica la percentuale con cui un determinato pubblico o regione cita un brand come highlight, in una specifica categoria di prodotti o servizi.

Dunque Fiat oltre ad essere la casa automobilistica con più vendite in Brasile ormai da diversi anni può fregiarsi anche del titolo di marca più riconosciuta dagli abitanti dello stato di Minas Gerais dove si trova il suo famoso stabilimento in cui vengono prodotte auto del calibro di Fiat Mobi, Strada, Pulse, Argo e Fastback e dove in futuro sarà prodotta anche la nuova Fiat Grande Panda di recente svelata a Torino con le prime immagini ufficiali che in quel mercato però dovrebbe prendere il nome di nuova Fiat Argo.