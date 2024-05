Fiat Cronos raggiunge le 200 mila unità vendute in Brasile

Lanciata sei anni fa, la Fiat Cronos ha conquistato il cuore dei brasiliani. La berlina ha appena raggiunto la soglia delle 200mila unità vendute nel paese. Il modello ha registrato il suo miglior mese dell’anno in aprile, raggiungendo circa 3.400 vetture vendute con una quota nel segmento del 17,6% tra le berline di segmento B. Nel 2024 si contano già più di 9.800 veicoli. Nel 2023 il modello ha avuto un aumento delle vendite del 22% rispetto all’anno precedente.

Venduto in dieci paesi dell’America Latina, il modello ha un design audace, interni spaziosi con ottime rifiniture e il bagagliaio più grande del segmento (525 litri). Dispone, ad esempio, di un centro multimediale Touchscreen da 7″ con Android Auto e Apple Car Play in tutte e quattro le versioni e sedili in ecopelle di serie sul Precision 1.3 AT. Per le versioni Drive 1.3 è possibile includere il pacchetto S. Design che presenta elementi come fendinebbia anteriori, climatizzatore automatico digitale, specchietti esterni elettrici con Tilt Down, telecamera per la retromarcia, cerchi in lega con finitura oscurata e interni oscurati con finitura esclusiva.

È inoltre importante sottolineare che la Cronos è la berlina automatica per uso urbano più economica del Brasile con trasmissione CVT abbinata al motore Firefly 1.3. È anche la berlina con motore 1.0 aspirato più economica del Paese nell’uso urbano con il rinomato motore Firefly.

Acclamato non solo dai consumatori, il Fiat Cronos è stato premiato anche dalla stampa. Recentemente ha ricevuto il riconoscimento dell’Estadão Mobility Award 2023 nella categoria Migliore berlina compatta. È stato anche votato “Best Buy” nella sua categoria dalla rivista Quatro Rodas. Nella nuovissima guida all’acquisto della vettura sul sito Motor1 ha vinto come vettura con il “Miglior Rapporto Qualità/Prezzo” del suo segmento e nel premio Abiauto come “Auto Nazionale da 1.2 a 1.6l”.

Da segnalare inoltre che dal 20 maggio si svolge la Cronos Week, che propone offerte e condizioni esclusive per chi acquisterà la berlina presso tutte le concessionarie Fiat del Brasile. L’iniziativa, che si sarebbe conclusa il 27 (lunedì), è stata prorogata e durerà fino al 31 maggio. Nell’azione, i nuovi proprietari guadagneranno un anno di carburante per 12 mesi. Cronos Week porta anche sconti esclusivi come la versione Drive 1.3 MT, offerta per R$94.490,00, una riduzione di R$5.500, oltre ad offrire una sopravvalutazione dell’usato in cambio. Per verificare tutte le condizioni è sufficiente recarsi presso la concessionaria Fiat più vicina oppure accedere al sito