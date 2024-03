Fiat Toro: ridotto il prezzo in Brasile

Fiat ha annunciato nelle scorse ore in Brasile importanti novità per i clienti che intendono acquistare il pickup Fiat Toro. La principale casa automobilistica italiana ha infatti annunciato una riduzione fino a R$ 10.000 sul prezzo al pubblico dell’intera linea flex del modello. Nonostante ciò il pick-up di Fiat continua ad avere un ampio elenco di articoli standard, il che significa che con il riposizionamento dei prezzi nessun contenuto è stato modificato.

Alcune versioni del pickup Fiat Toro beneficiano di una riduzione del prezzo in Brasile

Le versioni che hanno ricevuto l’aggiornamento di prezzo sono l’Endurance, la Freedom e la Volcano equipaggiate con un motore turbo 270. L’Endurance costava R$ 6.000 in meno, mentre le due versioni top di gamma della gamma flex del pick-up (Freedom e Volcano), hanno avuto una riduzione di 10 mila R$ sul prezzo al pubblico. Vale la pena ricordare che i nuovi prezzi sono ora disponibili presso più di 500 concessionarie Fiat in tutto il Brasile.

Riconosciuto per la sua robustezza, versatilità e design moderno, Fiat Toro è uno dei pick-up più desiderati sul mercato brasiliano. È stato leader nel suo segmento praticamente sin dal suo lancio e si posiziona ancora oggi come uno dei pick-up più venduti nel Paese, dietro solo a Fiat Strada.

E non c’è da stupirsi, poiché non solo si distingue come riferimento tra i pickup, ma rappresenta anche la fusione ideale tra la robustezza caratteristica di questo tipo di veicolo e le caratteristiche di comfort, tecnologia e maneggevolezza tipiche dei SUV. Insomma un modello che ancora per molto tempo è destinato a fare le fortune di Fiat in Brasile al pari di altri veicoli molto popolari come l’altro pickup Fiat Strada o i due SUV Fiat Pulse e Fiat Fastback tanto per citarne alcuni.