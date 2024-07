Fiat guida le vendite di auto a giugno 2024 in Brasile

Nel giugno 2024 Fiat è stato il marchio automobilistico con più immatricolazioni in Brasile. La principale casa automobilistica italiana ha registrato nel paese oltre 38.300 immatricolazioni. La leadership della casa torinese nel mercato automobilistico è già una tendenza consolidata, lasciando Volkswagen e Chevrolet a competere per il secondo posto.

Anche a giugno Fiat rimane in testa nella classifica delle vendite di auto in Brasile ma con un piccolo calo

Volkswagen ha registrato 29.700 immatricolazioni di veicoli nel mese di giugno, mentre la Chevrolet ha raggiunto quota 28.600. I dati sono stati forniti dalla società di consulenza Cavalcante a Guia do Carro. La media giornaliera delle vendite di auto in Brasile nel mese di giugno è stata di 10.060 veicoli, il che rappresenta il miglior risultato dell’anno. Da questo punto di vista c’è stata una crescita del 17,57 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nella classifica dei 10 marchi più venduti, Honda si è piazzata all’8° posto, superando Nissan, che ora si trova al 9° posto. La concorrenza tra i marchi giapponesi si è intensificata, con solo 276 vetture di differenza. Ecco la top ten: 1° Fiat – 38.293; 2a Volkswagen – 29.702; 3a Chevrolet – 28.580; 4a Hyundai – 19.395; 5a Toyota – 17.117; 6a Jeep – 10.022; 7a Renault – 9.754; 8° Honda – 7.472; 9a Nissan – 7.196; 10° BYD – 5.221.

Dunque per Fiat ancora buone notizie dal Brasile anche se assicurano la leadership del mercato occorre precisare che questi numeri sono in calo rispetto allo scorso anno. Il marchio italiano è stato quello che ha perso di più tra le dieci case automobilistiche che vendono di più in Brasile. La sua quota è scesa di 2,2 punti percentuali, mentre quella del marchio Volkswagen nel confronto mensile è scesa solo di 0,3 punti percentuali. Da inizio anno Fiat resta leader con 220.600 auto consegnate e una quota del 20,5 per cento, seguita da VW, con quasi 167.700 unità e una quota del 15,6 per cento.