Nuova Alfa Romeo Giulia: cosa sappiamo e cosa non sappiamo

Nuova Alfa Romeo Giulia è una delle novità più attese, non solo di Alfa Romeo, non solo di Stellantis ma di tutto il mondo automobilistico. Il suo debutto è atteso nella primavera del 2026 come confermato di recente dal numero uno dello storico marchio milanese l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Ecco tutto quello che sappiamo e quello che non sappiamo a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia che debutterà nel 2026

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia sono tante le cose che sappiamo ma altrettante quelle che non sappiamo. Tra le cose che sappiamo la piattaforma su cui verrà costruita. Si tratta della STLA Large che ha fatto il suo debutto con la nuova Dodge Charger Daytona e che in Europa invece sarà usata per la prima volta l’anno prossimo con la nuova Alfa Romeo Stelvio.

Sappiamo anche che la nuova generazione della berlina di segmento D sarà prodotta al pari della prima generazione presso il sito produttivo di Stellantis a Cassino nel Lazio. Sappiamo anche che avrà uno stile abbastanza diverso dal modello attuale e che le sue sembianze saranno quelle di una berlina coupè. Sappiamo anche che la sua versione top di gamma sarà la Quadrifoglio che sarà totalmente elettrica e che avrà oltre mille cavalli di potenza. Questa auto offrirà prestazioni eccezionali, un’ottima autonomia e tempi di ricarica super veloci.

Sappiamo ancora che la nuova Alfa Romeo Giulia avrà la targa centrale e lo scudetto chiuso come quello di Alfa Romeo Junior da cui erediterà alcuni altri elementi di design che ritroveremo in tutte le future auto di Alfa Romeo.

Tra le cose che non sappiamo ci mettiamo innanzi tutto le dimensioni. Non è chiaro se saranno le stesse del modello attuale oppure leggermente diverse. Non sappiamo ancora come sarà composta la sua gamma di motori e soprattutto se ci sarà spazio per almeno una versione termica. Infine non conosciamo i suoi prezzi. In proposito c’è curiosità di sapere se costerà di più rispetto al modello attuale come molti immaginano.