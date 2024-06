Nuova Alfa Romeo Stelvio e Fiat Multipla: ecco in che ordine le vedremo debuttare

Il 2025 sarà un anno importante per il gruppo Stellantis con tante novità in arrivo. Nuova Alfa Romeo Stelvio e nuova Fiat Multipla sono sicuramente le due auto più attese dagli italiani. Al momento sappiamo che debutteranno entrambe il prossimo anno ma non sappiamo quale arriverà prima e quale dopo. Se della nuova Multipla al momento non si sa nulla, della nuova Stelvio Imparato ha detto che debutterà nella seconda metà del 2025.

Ecco quale tra Nuova Alfa Romeo Stelvio e nuova Fiat Multipla debutterà prima nel 2025 a nostro avviso

Dunque per logica tra le due quella che sembra avere più chance di debuttare per prima è proprio la nuova Fiat Multipla che potrebbe arrivare nel corso della prossima estate dunque tra circa un anno. Come avvenuto per Fiat Topolino, 600 e anche per la recente Fiat Grande Panda potrebbe essere l’inizio di luglio il periodo adatto per la sua presentazione mentre già a giugno potremmo vedere le prime immagini senza veli del nuovo modello che si prospetta come una sorta di versione allungata e più capiente della nuova Fiat Grande Panda.

Per quanto riguarda invece la nuova Alfa Romeo Stelvio occorrerà aspettare molto probabilmente l’autunno. La vettura sarà prodotta in Italia a Cassino e sarà la prima vettura del gruppo Stellantis a nascere in Europa su piattaforma STLA Large.

La nuova Alfa Romeo Stelvio e la nuova Fiat Multipla saranno due auto molto importanti per quanto riguarda il futuro delle due case automobilistiche italiane. Dal loro successo dipenderanno molte delle future scelte dei due brand che vogliono continuare ad essere protagoniste del mercato in Europa e al contempo ampliare ulteriormente la loro presenza nei mercati al di fuori del vecchio continente con una gamma di auto pensata appositamente per fare bene in diversi continenti e dove proprio questi due modelli dovrebbero spiccare per via delle loro caratteristiche e del loro arrivo in segmenti di mercato molto popolari.