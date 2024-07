Opel Corsa è l’utilitaria più venduta in Germania nella prima metà del 2024

I numeri di mercato premiano la Opel Corsa, che guida la classifica delle vendite fra le utilitarie in Germania. La city car della casa di Rüsselsheim è stata la bestseller sulla piazza tedesca, dove continua a rafforzare i suoi numeri. Nei primi 6 mesi del 2024, il mercato domestico ha consegnato la leadership commerciale, nel suo segmento, alla piccola del “blitz”, con 20.231 immatricolazioni. Una cifra importante, che raggruppa tutte le varianti propulsive e i diversi allestimenti, per definire un successo dai contorni chiari.

Non bisogna usare giri di parole: la Opel Corsa piace in Germania e l’accoglienza della clientela continua ad essere calda. A consegnarle il primato fra le city car ci pensano i numeri forniti dall’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA). La migliore posizione di classifica torna ripetersi con la Opel Corsa Electric, che fa valere la sua legge tra le piccole auto elettriche, nella prima metà dell’anno in corso.

Così la Opel Corsa scrive un altro capitolo della sua lunga storia di successo, aprendosi a nuove strade e a nuove tecnologie. La casa di Rüsselsheim deve tanto a questo modello e alle diverse generazioni in cui ha preso forma. Dal suo debutto, avvenuto nel 1982, sono state infatti venduti più di 14,6 milioni di esemplari della specie in tutto il mondo. Non ci vuole molto a capire come un simile risultato abbia inciso felicemente sulle casse, sull’umore e sulle strategie aziendali nel corso del tempo.

Con riferimento al mercato tedesco, l’apprezzamento per questa vettura si mantiene attuale. Negli ultimi tre anni, infatti, la Opel Corsa è stata l’auto più popolare nel segmento delle compatte in Germania. Il pubblico ha apprezzato la capacità del marchio di rendere accessibili la mobilità e le innovazioni tecniche a un’ampia platea di clienti, con questa creatura a sua firma.

Il trend è molto positivo, come confermano i numeri messi a segno dal marchio nel mese di giugno. Opel, negli scorsi 30 giorni, ha segnato un incremento delle immatricolazioni nell’ordine del 17,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La quota di mercato delle auto del “blitz” è stata del 5,8%, significativamente superiore a quella di giugno 2023 (5,2%). Nella prima metà dell’anno sono state immatricolate 77.235 vetture Opel, con una penetrazione del 5,2% in Germania (+15,5%).