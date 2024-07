Tornano i Jeep Days: in Italia sconti straordinari fino a 13.000 euro su tutta la gamma

Inizia una settimana perfetta per mettersi al volante di un nuovo SUV Jeep: i “Jeep Days” offriranno eccezionali vantaggi su tutti i modelli della gamma presso le concessionarie. Da oggi fino al 12 luglio, è possibile scaricare i coupon dal sito ufficiale della casa americana per usufruire di sconti straordinari. Questi sconti come dicevamo riguardano tutta la gamma del brand americano di Stellantis. Essi infatti partono da mille euro per la Avenger e-Hybrid e arrivano fino ai 13 mila euro di sconto per Wrangler 4xe.

In Italia da oggi fino al 12 luglio tornano i Jeep Days con sconti straordinari su tutta la gamma

Nel corso del 2024 Jeep ha ampliato e rinnovato la sua gamma con il lancio dei modelli MY24 di Wrangler, Avenger, Renegade e Compass, introducendo la tecnologia e-Hybrid su questi ultimi tre modelli. La nuova gamma è considerata come fondamentale per il marchio, poiché dimostra l’impegno di Jeep nel garantire ai clienti la massima libertà di scelta.

Oltre ai motori termici e a quelli completamente elettrici dell’Avenger, Jeep propone una terza opzione: l’e-Hybrid. Questa soluzione rappresenta un importante punto di accesso alla mobilità elettrica, ideale per chi non è ancora pronto per il passaggio completo all’elettrico. Le nuove Jeep Avenger, Renegade e Compass e-Hybrid combinano elettrificazione e cambio automatico, rispondendo perfettamente alle esigenze attuali di molti clienti.

Queste novità ampliano ancora l’offerta di Jeep, offrendo una vasta gamma di scelte tra motori termici di ultimissima generazione, vetture elettriche al 100 per cento modelli ibridi e ibridi plug-in, oltre a opzioni dotate di trazione anteriore o integrale e trasmissioni automatiche e manuali. Questo amplia le possibilità per ogni automobilista di trovare il modello di SUV più adatto alle proprie esigenze.