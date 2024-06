Alfa Romeo Junior: quante immatricolazioni nel 2024?

Nelle scorse settimane il numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha detto di aspettarsi tra le 50 mila e le 70 mila vendite di Alfa Romeo Junior all’anno con la possibilità se la domanda fosse maggiore di poter anche garantire numeri di produzione ancora più alti di quella cifra. Questo ovviamente quando le vendite del nuovo modello saranno a regime.

Appena arrivato sul mercato ci si chiede quante immatricolazioni potrà ottenere Alfa Romeo Junior nel 2024

Quello che in tanti si domandano però è quanto venderà nel 2024 Alfa Romeo Junior. Considerato che il modello è stato svelato lo scorso 10 aprile e gli ordini per l’intera gamma si sono aperti sono da alcune settimane e che ancora il modello non è disponibile in tutti i mercati, ovviamente le previsioni di quest’anno saranno lontane dai numeri ipotizzati per il futuro.

Per il 2024 ovviamente non ci sono previsioni ma se a regime si punta tra le 50 e le 70 mila unità per quest’anno ipotizziamo intorno alle 20 mila vendite per il modello. Ovviamente sono semplici ipotesi non sappiamo realmente quante auto potranno essere prodotte e vendute da qui a fine anno. Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.

Ricordiamo che la versione base di Alfa Romeo Junior parte da 30 mila euro essendo il modello entry level della gamma del Biscione che riporta dopo diversi anni il brand premium nel segmento B del mercato. Essendo l’auto più economica della gamma sembra inevitabile comunque che questa auto in breve tempo diventi la più venduta in assoluto dell’intera gamma superando Alfa Romeo Tonale.