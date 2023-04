Alfa Romeo Stelvio elettrica: sarà questo il suo nuovo volto?

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che nel 2026 Alfa Romeo Stelvio riceverà una nuova generazione che sarà solo elettrica. Questa non sarà la prima auto elettrica del Biscione che nel frattempo avrà lanciato già un SUV compatto nel 2024 e nel 2025 la nuova Alfa Romeo Giulia. Nonostante ciò sono in tanti a chiedersi come cambierà il volto di Alfa Romeo Stelvio elettrica. Questa immagine che vi mostriamo immagina come sarebbe il SUV del Biscione con la griglia anteriore chiusa nel tipico stile di molte auto elettriche al 100 per cento.

Ci si inizia ad interrogare su quale sarà il futuro volto di Alfa Romeo Stelvio elettrica

Ovviamente non sappiamo come sarà la futura Alfa Romeo Stelvio elettrica. Non necessariamente il suo design sarà molto diverso da quello della normale Stelvio. Infatti ormai le case automobilistiche possono adottare vari espedienti per rendere le auto elettriche del tutto simili alle versioni normali. Ad esempio ciò può avvenire aggiungendo finte prese d’aria o griglie aperte che in realtà hanno solo una funzione estetica.

Le idee più chiare su come sarà Alfa Romeo Stelvio elettrica del 2026 comunque le avremo già nel 2024 quando a giugno sarà svelata la versione elettrica del nuovo B-SUV che sarà realizzato in Polonia. Le soluzioni estetiche che verranno adottate per questa auto le ritroveremo quasi certamente anche nelle future Giulia e Stelvio. Li dunque capiremo come cambierà il design del Biscione sempre che ci sia un vero e proprio cambiamento. Vedremo dunque che novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi a proposito di queste auto che continueranno ad avere un ruolo centrale nella gamma del Biscione anche nel corso dei prossimi anni che ormai pare deciso a convertire tutta la sua gamma all’elettrico. Dal 2027 il Biscione venderà solo auto a zero emissioni in Europa e negli Stati Uniti.