Nuova Alfa Romeo Stelvio: sarà questo il suo design nel 2025?

Nuova Alfa Romeo Stelvio farà il suo debutto nel corso del 2025. Si tratterà della prossima novità per la casa automobilistica del Biscione che nei mesi scorsi ha svelato la nuova Alfa Romeo Junior mentre nella primavera del 2026 presenterà anche la nuova Alfa Romeo Giulia.

Sarà così la nuova Alfa Romeo Stelvio che vedremo nel corso del prossimo anno?

A proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio, oggi vi mostriamo un nuovo render pubblicato dal sito spagnolo Motor.es che immagina così la futura generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione che continuerà ad avere un ruolo molto importante nella gamma dello storico marchio milanese nel corso del prossimo decennio. In questo render sono state riprodotte le novità di design che hanno fatto il loro debutto con Junior che dovrebbero trovare spazio anche nei prossimi veicoli di Alfa Romeo. In particolare questa creazione digitale mette in risalto la nuova calandra con lo scudetto davanti e i fari affilati.

Secondo indiscrezioni la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà leggermente più grande del modello attuale ma non più alta e avrà un design più da SUV coupé rispetto al modello attuale. Gli interni sono, per ora, un mistero, ma l’Alfa Romeo continuerà a mantenere intatta la sua filosofia di non indulgere a vistosi schermi digitali.

Per quanto riguarda la gamma di motori della nuova Alfa Romeo Stelvio ci dovrebbe essere spazio per versioni con uno, due e tre motori elettrici. Questo ultimo caso è quello della versione top di gamma Quadrifoglio che arriverà a 1.000 CV – mentre la gamma normale sarà proposta con potenze comprese tra 240 CV e 450 CV. La batteria agli ioni di litio avrà capacità di 85, 98 e 118 kWh con la quale avrà un’autonomia massima fino a 800 chilometri con una singola carica, ricaricabile in meno di trenta minuti. Il SUv dovrebbe arrivare solo in versione elettrica anche se al momento non possiamo escludere al 100 per cento che in gamma non vi sarà almeno una versione termica.