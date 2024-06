Alfa Romeo: a Cassino ci sarà spazio per un terzo modello del Biscione?

Nei prossimi anni lo stabilimento Stellantis di Cassino accoglierà la produzione delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che vedremo rispettivamente nel 2025 e nel 2026. La prima a debuttare tra circa un anno sarà la seconda generazione del SUV seguita poi nella primavera dell’anno successivo dalla berlina di segmento D che come vi abbiamo anticipato cambierà design per assomigliare sempre di più ad una berlina cosupè.

Ecco quale potrebbe essere il terzo modello che verrà prodotto a Cassino da Alfa Romeo sempre se si farà

Entrambe queste vetture saranno prodotte su piattaforma STLA Large e saranno tra le prime in Europa ad adottare questa piattaforma tra le auto di Stellantis. Anzi la nuova Stelvio sarà proprio la prima vettura del gruppo ad usarla nel nostro continente. Queste auto saranno molto importanti per la crescita futura del marchio e dovrebbero fornire un grosso contributo anche per quanto riguarda la produzione di Cassino. Queste due auto affiancheranno la Maserati Grecale e forse anche un altro SUV di Maserati erede della Levante.

Quello che ci si chiede è se ci sarebbe posto anche per un terzo modello della casa automobilistica del Biscione. La risposta potrebbe essere affermativa ma molto dipenderà da come nel frattempo evolverà la situazione del brand e da come le prossime auto saranno accolte sul mercato a livello globale. Di certo questa auto non sarà l’erede di Alfa Romeo Giulietta che nascerà su piattaforma STLA Medium e dunque in Italia potrebbe essere prodotta solo a Melfi insieme alla nuova Lancia Gamma e forse anche alla nuova Lancia Delta.

Non si dovrebbe trattare nemmeno del nuovo Alfa Romeo E-SUV che forse arriverà nel 2027 e che se si farà molto probabilmente sarà prodotto da Stellantis a Detroit negli USA dato che sarà rivolto prevalentemente a quel mercato. Non a caso si dice che possa essere prodotto insieme alla nuova Jeep Grand Cherokee che sarà molto vicina al futuro SUV del Biscione.

Dunque se in futuro arriverà un terzo modello su piattaforma STLA Large di Alfa Romeo a Cassino potrebbe trattarsi della futura berlina coupé di segmento E soprannominata nuova GTV il cui debutto però non è ancora certo. A prescindere da ciò, se tale auto si farà non sarà tanto presto. Prima del 2028 o forse addirittura del 2029 non se ne parla di certo. Entro fine anno potremmo avere le idee più chiare in proposito.