Si apre oggi la nuova era Lancia in Francia, con la presentazione della nuova Lancia Ypsilon

Dopo la presentazione ufficiale della nuova Ypsilon Edizione Limitata Cassina avvenuta a febbraio, il 4 luglio 2024 è un altro giorno importante nel piano di Rinascimento di Lancia, con la presentazione ufficiale della Nuova Lancia Ypsilon e della sua gamma presso l’Ambasciata d’Italia in Francia. Gli ordini per l’intera gamma della Nuova Ypsilon apriranno a luglio sul territorio francese. La vettura è un’auto completamente nuova e moderna, proiettata al futuro. È la prima delle tre nuove vetture del piano strategico Lancia ad essere messa in vendita e segna il ritorno di Lancia nel mercato dei veicoli premium.

Lancia torna in Francia con la nuova Lancia Ypsilon

“Oggi è una data importante nel piano di rinascita della Lancia, con il ritorno della Lancia in Francia attraverso la presentazione della vettura in questo Paese. La Nuova Lancia Ypsilon è la prima di tre nuove vetture previste nel piano strategico del marchio e rappresenta il ritorno di Lancia in Europa. Il processo di internazionalizzazione del marchio si inserisce in un piano d’azione forte e ambizioso, in linea con il piano strategico ‘Dare Forward’ di Stellantis, che mira a rendere Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo”, ha dichiarato Luca Napolitano, Amministratore Delegato di il marchio Lancia.

“Oggi è con grande piacere che possiamo dire che Lancia torna in Francia con la Nuova Lancia Ypsilon. Due criteri hanno guidato la selezione dei paesi europei in cui introdurre questo marchio emblematico. Il primo è l’amore per i prodotti italiani, con la Francia in testa alla classifica insieme a Spagna e Belgio. Il secondo criterio è la dimensione del segmento B premium, particolarmente importante in Francia. La Francia è un Paese dove Lancia gode da sempre di grande popolarità, anche grazie ai tanti modelli iconici scelti da attori, amanti della moda e dell’eleganza italiana e appassionati di rally”, ha affermato Alain Descat, Direttore del Premium France Pole.

La nuova Lancia Ypsilon, la prima berlina Stellantis nel segmento B premium, dimostra la centralità data al comfort del cliente in interni ancora più spaziosi. Più lunga e larga, la vettura è dotata di cerchi in lega da 17”, più imponenti rispetto a quelli del precedente modello Ypsilon. Tutti questi elementi conferiscono uno stile futuristico e linee raffinate alla vettura.

Il modello è stato completamente ridisegnato rispetto alle versioni precedenti, rispecchiando così le caratteristiche del pubblico a cui si rivolge: i futuri clienti della nuova Lancia Ypsilon sono più giovani, attratti dallo stile e dalle innovazioni tecnologiche, attenti all’ambiente e sensibili alle ultime tendenze. L’auto diventa quindi l’espressione dei clienti stessi, una sapiente proiezione dello stile di vita attivo e urbano che adottano.

La nuova Lancia Ypsilon segna il ritorno del marchio in Europa e ne dà vita al processo di internazionalizzazione. Fa parte di una roadmap solida e ambiziosa in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis, che mira a rendere Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile. Dopo Belgio e Paesi Bassi, Lancia torna in Francia con l’apertura del suo primo showroom, la ”Casa Lancia de Paris La Défense”, poi l’apertura progressiva di 25 showroom da qui alla fine del 2025, con venditori dedicati al marchio Lancia, oltre alla presenza di 80 punti di assistenza post vendita.

La Lancia Ypsilon HF è l’espressione dell’anima più competitiva e performante del marchio. Lancia ancora una volta trae ispirazione dal suo passato e lo reinterpreta per guardare al futuro con grande ambizione. Alimentata da un motore 100% elettrico da 240 CV, con accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi, la Lancia Ypsilon HF è caratterizzata da un assetto ribassato, carreggiate allargate e forme aggressive e muscolose, ispirate ad auto emblematiche e radicali che hanno ha fatto la storia del marchio, con forme e design al servizio della performance.

La Lancia Ypsilon HF farà il suo debutto sul mercato nel giugno 2025. I modelli Gamma e Delta saranno disponibili anche nella versione HF. I cuori di tanti appassionati di rally batteranno ancora. Lancia, infatti, ha deciso di tornare nel mondo dei rally, partendo nel 2025 in Italia con il Rally 4, base della competizione e cuore pulsante del rally: una categoria che rappresenta la passione allo stato puro, portata avanti da giovani promesse che stanno iniziando la loro carriera per diventare i professionisti di domani. Un nuovo inizio in perfetto stile Lancia, caratterizzato da ambizione, ma anche pragmatismo e umiltà, in linea con la missione e il DNA del marchio.

Lancia rimane il marchio di maggior successo di tutti i tempi nel mondo dei rally, con 15 Campionati del mondo rally, tre Campionati mondiali costruttori Endurance, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. La Lancia Ypsilon Rally 4 HF è dotata di un motore 3 cilindri turbocompresso da 1,2 litri con 4 valvole per cilindro che eroga 212 CV. Dotato di trazione anteriore con cambio meccanico a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico, questo modello ad alte prestazioni è la soluzione ideale per tutti gli appassionati di rally, ma anche un serio contendente per i piloti che aspirano alla vittoria nella categoria R4 e nei campionati a due ruote motrici.

Tutta la gamma della Nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile a partire da un prezzo di listino di 24.500 euro con motorizzazione ibrida. Per la versione elettrica il prezzo di listino parte da 34.800 euro. Per entrambe le motorizzazioni il cliente potrà beneficiare di un’offerta di finanziamento in collaborazione con Stellantis Financial Services, con rata mensile di 195 euro per 36 mesi per la motorizzazione ibrida, e 24 mesi per quella elettrica, detratti bonus ecologico di 4.000 euro. Alla scadenza del finanziamento il cliente potrà trattenere il proprio veicolo pagando il saldo, importo che varia a seconda dell’allestimento, oppure restituire o sostituire l’auto al termine del periodo contrattuale.