Nuova Lancia Delta: secondo Tavares produrla a Melfi avrebbe una logica

Nuova Lancia Delta è una delle auto più attese per quanto riguarda Stellantis. Il suo arrivo è stato confermato anche di recente per il 2028. Questa auto come anticipato nei giorni scorsi dal CEO Luca Napolitano sarà solo elettrica al 100 per cento. Insomma nessuna marcia indietro da parte di Lancia verso l’elettrificazione della sua gamma di auto. A proposito di questa auto sappiamo che sarà prodotta su piattaforma STLA Medium.

Nuova Lancia Delta a Melfi? Carlos Tavares dice che avrebbe una logica

Al momento non è ancora noto quale sarà il luogo scelto per la produzione della nuova Lancia Delta. Nei giorni scorsi il CEO di Stellantis Carlos Tavares aveva detto di non aver ancora deciso se produrre l’auto in Italia o all’estero. Il capo di Stellantis aveva detto che nella scelta avrebbe pesato anche il fattore costi che avrebbe potuto garantire un prezzo più competitivo alla vettura nel caso di scelta della fabbrica in cui il costo del lavoro è più basso.

Tuttavia ieri in occasione della sua visita a Melfi, Tavares è sembrato essere più possibilista dicendo: “La nuova Lancia Delta a Melfi? Di certo sarebbe una scelta logica che avrebbe senso”, ha detto il boss di Stellantis. Ovviamente il riferimento è al fatto che la fabbrica produrrà vetture su piattaforma STLA Medium tra cui anche la nuova Lancia Gamma. Dunque in caso di scelta dell’Italia per la produzione di Delta Melfi sarebbe la scelta obbligata.

Nelle scorse settimane si era anche vociferato della possibilità che anche la nuova Alfa Romeo Giulietta venisse prodotta a Melfi ma al momento queste voci non trovano conferme anche perchè come vi abbiamo detto proprio ieri Alfa Romeo deve ancora decidere quale sarà il suo quinto modello tra un E-SUV e una erede di Giulietta che comunque potrebbe anche avere un nome diverso.