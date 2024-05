Lancia torna nei Rally: ecco la Ypsilon HF e la Ypsilon Rally 4 HF

Per gli appassionati del marchio, e della sua storia, è un bellissimo fulmine a ciel sereno quello lanciato poco fa da Lancia. Il costruttore, durante l’evento di presentazione della gamma relativa alla rinnovata Lancia Ypsilon, ha presentato in anteprima la nuova Lancia Ypsilon HF annunciando anche il ritorno nei Rally con la nuova Ypsilon Rally 4 HF. Per vedere poi sul mercato la nuova Ypsilon HF, che sarà solo elettrica, bisognerà attendere il mese di maggio dell’anno prossimo. Accanto ai due modelli, Lancia ha anche svelato in anteprima il logo Lancia Corse HF che sarà installato sulle nuove Ypsilon Rally 4 HF reinterpretando il celebre logo storico in chiave contemporanea.

“Da sempre Lancia è entrata nel cuore della gente anche per il suo animo competitivo, rappresentato da quei modelli iconici del suo passato che l’hanno resa il marchio tutt’ora più vincente di tutti i tempi nel mondo dei Rally. E quel cuore sportivo oggi ricomincia a battere! E quegli stessi fans saranno nuovi clienti Lancia di domani!”, ha esordito Luca Napolitano, CEO di Lancia.

Così quella della Lancia Ypsilon HF è un’anteprima assoluta, un anno prima della disponibilità ufficiale in concessionaria. La variante più sportiva della nuova Ypsilon vuole essere autentica espressione dell’animo più competitivo e prestazionale di casa Lancia ispirandosi alle icone del passato del marchio. La nuova Ypsilon HF sarà esclusivamente elettrica e potrà contare su un powertrain da 240 cavalli di potenza per un valore di accelerazione, nello 0-100 km/h, percorribile in 5,8 secondi. Questa introdurrà un assetto ribassato, carreggiate più larghe e forme più aggressive e muscolose con specifiche caratteristiche stilistiche che la differenziano, ad esempio nel frontale e nei cerchi ruota, dalla Ypsilon tradizionale. Napolitano ha poi confermato che anche le prossime Gamma e Delta, attese nel 2026 e nel 2028, disporranno della propria versione HF.

Lancia Ypsilon HF

La nuova Lancia Ypsilon HF apre le porte al ritorno nei Rally con la Ypsilon Rally 4 HF

La nuova Lancia Ypsilon HF ha anche il compito di riportare in auge la destinazione corsaiola del marchio, a cominciare dal logo HF che è la firma storica dei modelli Lancia più prestazionali introdotto già nel 1960 al Salone dell’Automobile di Ginevra ad opera di un gruppo di appassionati proprietari di Lancia che avevano fondato il Club Lancia Hi-Fi (che sta per High-Fidelity) riservato ai più affezionati clienti del marchio che avevano almeno acquistato sei nuove Lancia.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Il logo HF è ben presto diventato un riferimento della HF Squadra Corse Lancia fondata nel 1963 da Cesare Fiorio. Il logo presentava, oltre alle lettere maiuscole HF, anche quattro elefantini rossi in corsa scelti come portafortuna in riferimento alla leggenda secondo la quale una volta lanciati in corsa sono inarrestabili. Di conseguenza la Lancia Ypsilon HF fa da traino alla Lancia Ypsilon Rally 4 HF che configura l’autentico ritorno nei Rally partendo dalla categoria alla base dei campionati su strada attuali; una categoria che rappresenta la passione pura, che ha per protagonisti giovani piloti che cominciano la carriera con la passione utile a farli diventare i professionisti di domani. Una nuova fase in perfetto stile Lancia, dove ambizione, pragmatismo e umiltà sono da sempre nel DNA del marchio. Con i suoi 15 Campionati del Mondo vinti fra il 1974 e il 1992, di cui tre Campionati del Mondo Costruttori nell’Endurance, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana è il costruttore più vincente di sempre (nei rally).

Rispetto alla Lancia Ypsilon HF, la Lancia Ypsilon Rally 4 HF sfrutta un propulsore endotermico da 1.2 litri sovralimentato a 3 cilindri e 4 valvole per cilindro che sviluppa 212 cavalli di potenza. La trazione è sull’asse anteriore e la trasmissione è affidata a un cambio manuale a 5 marce con differenziale autobloccante meccanico. Sulla Lancia Ypsilon Rally 4, oltre al logo HF, torna pure il logo “Lancia Corse HF”, la leggendaria firma delle vetture da corsa a marchio Lancia.