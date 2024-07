Jeep aumenta il numero delle vendite e la sua quota di mercato a giugno in Brasile

Anche a giugno Jeep ha aumentato il numero di vendite in Brasile. Il mese scorso il marchio ha ottenuto il maggior numero di immatricolazioni dell’anno, con 10.101 veicoli venduti, che garantiscono una crescita in volume del 16,8 per cento rispetto al mese precedente. Questo mese, il marchio ha raggiunto una quota del 13,5 per cento nel segmento dei SUV, in aumento di 1,3 punti percentuali rispetto a maggio. Nel semestre il marchio ha registrato 53.854 immatricolazioni

Jeep aumenta la quota di mercato per il secondo mese consecutivo in Brasile

Leader dei SUV medi nel semestre, Jeep Compass ha ottenuto 22.808 unità vendute e una quota impressionante del 29,2 per cento nel segmento nei primi sei mesi dell’anno. A giugno sono state vendute 3.960 unità, con una quota di mercato del 26,6 per cento, in aumento di 2,3 punti percentuale rispetto al mese precedente.

Un altro punto forte del marchio è stato Jeep Commander. Il modello ha immatricolato più di 7 mila veicoli nella prima metà dell’anno e ha conquistato il 14,5 per cento della quota di mercato dei SUV di grandi dimensioni. Nel mese di giugno ha venduto 1.500 unità, garantendo una quota di categoria del 18,3 per cento, in aumento di 4,0 punti percentuale rispetto a maggio.

Nel combattutissimo segmento dei B-SUV, Jeep è stata presente con la Renegade, modello che ha venduto oltre 4.500 unità a giugno, con una quota del segmento del 9 per cento, in crescita di 0,4 punti percentuale rispetto a maggio. Tra gennaio e giugno di quest’anno sono state immatricolate più di 23.400 unità del modello, il che corrisponde ad una quota dell’8,8 per cento in questo segmento.