Jeep Commander supera le 50 mila unità vendute in Brasile

Sviluppata e prodotta in Brasile, la Jeep Commander ha trasformato il segmento dei D-SUV sin dal suo lancio. Un riferimento nella categoria, il modello che è leader tra i SUV a sette posti nel Paese e ha appena realizzato un’altra impresa: ha superato la soglia delle 50 mila unità vendute in poco più di due anni di vendita nel Paese. Un traguardo importante per la categoria di modello e per il segmento in cui opera e ottenuto in così poco tempo.

Jeep Commander: prima Jeep sviluppata in Brasile viene prodotta presso lo stabilimento di Goiana

Sinonimo di raffinatezza, tecnologia e prestazioni, il modello è stato lanciato nell’agosto 2021 e, da allora, sta guadagnando sempre più spazio e risalto in questo esclusivo segmento. E per mantenere questa eredità, Jeep ha introdotto diverse nuove funzionalità nella linea di modelli 2025. Con un nuovo motore, una nuova versione e ancora più tecnologia, la nuova Jeep Commander offre ora una garanzia di 5 anni.

Inoltre, il grande SUV di Jeep ha ora due nuove opzioni nel suo portafoglio: una configurazione a cinque posti all’interno della versione Longitude, che amplia la copertura del mercato e la versatilità del modello, così come l’inedita Blackhawk, una nuova versione top della gamma, che aggiunge ancora più stile e personalità, con elementi sportivi e un’identità sorprendente.

Anche in termini di prestazioni la nuova Jeep Commander non lascia nulla a desiderare. Oltre alle motorizzazioni turbo flex e turbodiesel, il modello aggiunge al portafoglio due versioni equipaggiate con il potente motore Hurricane 2.0T con trazione 4×4. Questo motore eroga al SUV ben 272 CV di potenza e 400 Nm di coppia, garantendo molta più robustezza e velocità, oltre all’impressionante accelerazione da 0 a 100 km/h in 7 secondi. A proposito di sicurezza, la vettura è dotata di serie su tutte le versioni anche delle tecnologie di guida semi autonoma di livello 2, che garantiscono ancora più comfort e protezione.