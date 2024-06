Nuova Jeep Compass: ecco come potrebbe essere la futura generazione

Nuova Jeep Compass è una delle auto che faranno parte della gamma di Jeep nei prossimi anni come vi abbiamo confermato nei giorni scorsi. Il debutto della nuova generazione dovrebbe avvenire tra il 2025 e il 2026. Questa auto sarà prodotta su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento di Melfi dove verrà prodotta anche la futura Lancia Gamma.

Sarà questo il design della nuova Jeep Compass che vedremo tra il 2025 e il 2026?

In tanti si domandano come cambierà la nuova Jeep Compass con l’arrivo della futura generazione. A questa domanda ha provato a rispondere il sito francese Auto-Moto con un render pubblicato nelle scorse ore e realizzato da Julien Jodry. Questa vettura sarà fortemente legata alle recenti Peugeot 3008 e Opel Grandland come dimensioni e tipologia di modello. Anche la gamma di motori dovrebbe presentare diverse somiglianze.

La nuova Jeep Compass sarà un modello molto importante per la casa automobilistica americana che nei prossimi anni punta a far crescere di nuovo le sue vendite dopo uno stallo registrato negli ultimi anni a livello globale. Proprio questo SUV avrà un ruolo centrale nei futuri piani del brand. L’auto arriverà sul mercato sia in versione termica che elettrica al 100 per cento.

Per quanto riguarda la versione termica, la nuova Jeep Compass dovrebbe disporre di una versione ibrida plug-in da 195 cavalli come la recente Opel Grandland. Per quanto riguarda invece l’elettrica il motore dovrebbe essere lo stesso della Peugeot e-3008 con 320 cavalli di potenza. Infine per quanto riguarda le dimensioni si vocifera una crescita di circa 15 cm con l’auto che dovrebbe raggiungere i 4,5 metri di lunghezza.