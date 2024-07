Primo semestre forte per Alfa Romeo in Germania

Alfa Romeo continua a cavalcare l’onda del successo. Nella prima metà del 2024 appena conclusa, il famoso marchio italiano ha aumentato il numero di immatricolazioni in Germania del 19 per cento rispetto all’anno precedente. Ciò emerge dalle ultime statistiche dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA). Ciò rende la casa del Biscione uno dei chiari vincitori nel mercato complessivo delle autovetture tedesco, che secondo KBA è cresciuto del 5,4 per cento rispetto alla prima metà del 2023.

L’Autorità federale dei trasporti automobilistici mostra per l’Alfa Romeo un aumento del 19% nei mesi da gennaio a giugno rispetto al 2023

Ha fatto notizia l’anteprima mondiale di Junior, un SUV premium sportivo (“Sport Urban Vehicle”) di segmento B. Pochi giorni fa ha completato il suo primo tour in Germania, durante il quale ha potuto presentarsi in diverse sedi Alfa Romeo in tutta la Germania. I primi contratti di acquisto sono stati già firmati.

Anche i nuovi modelli speciali Tributo Italiano sono stati responsabili dell’ulteriore aumento di interesse da parte del pubblico tedesco nella prima metà dell’anno. Nel mese di febbraio, i lettori della rivista specializzata “auto motor und sport” hanno votato ogni singolo modello Alfa Romeo – Tonale, Giulia e Stelvio – come vincitore della rispettiva categoria nel concorso Best Cars. Un altro riconoscimento è arrivato da Auto Bild in aprile: i lettori della rivista hanno nominato la casa del Biscione vincitrice in tre categorie di design nel concorso “Best Brands in All Classs” .

“Lo sviluppo positivo di Alfa Romeo in Germania è rimasto ininterrotto nella prima metà del 2024. Con un aumento del numero di immatricolazioni del 19 per cento, il nostro marchio ha registrato una crescita superiore alla media rispetto al settore. Per questo desidero ringraziare tutto il mio team e i nostri partner commerciali, che sono estremamente impegnati nel far progredire il nostro marchio”.

“Sono particolarmente orgoglioso del riscontro positivo che la nuova Junior ha suscitato tra il pubblico del roadshow attraverso la Germania appena conclusosi. Tutte le sedi partecipanti hanno già potuto stipulare i primi contratti d’acquisto. Non vediamo l’ora che arrivi il lancio sul mercato tedesco a settembre” ha dichiarato Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Premium Brands Stellantis Germania.

Nei mesi da gennaio a giugno 2024 sono state immatricolate in Germania oltre 3.700 Alfa Romeo. La berlina sportiva Alfa Romeo Giulia ha rappresentato una quota del 26 per cento, mentre i modelli SUV Alfa Romeo Tonale e Stelvio hanno contribuito ciascuno con il 37 per cento a questo risultato positivo. Il marchio ha conquistato nuovi fan anche attraverso gli attraenti modelli speciali Tributo Italiano di Alfa Romeo Tonale, Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio. Tutti e tre esprimono il legame speciale della casa automobilistica del Biscione con il suo Paese d’origine, l’Italia.

Con una serie di iniziative, la casa milanese continuerà a sostenere il trend positivo nel prossimo futuro. La nuova Alfa Romeo Junior, che è la quarta serie ad ampliare la gamma, sarà lanciata sul mercato tedesco a settembre 2024. Inoltre, quando ci si rivolge ai clienti, viene posta particolare attenzione ai clienti commerciali.

“In autunno ci rivolgiamo specificamente ai clienti commerciali con le ‘Alfa Romeo Business Weeks’ . Durante questo periodo offriamo ai lavoratori autonomi e ai gestori di flotte offerte e condizioni particolarmente interessanti. Chi viaggia molto in auto per lavoro troverà in noi una compagna tanto elegante e rappresentativa quanto sportiva e confortevole” ha dichiarato David Saravia, Responsabile Marketing del brand milanese in Germania

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati della storia del motorsport è l’evento “Pista&Piloti” nel fine settimana del 24 e 25 agosto 2024. Auto d’epoca leggendarie e vetture famose si incontrano presso l’ex aeroporto di Pferdesfeld (vicino a Bad Kreuznach in Renania-Palatinato). La youngtimer del marchio è diventata il “Gran Premio Alfa Romeo”. L’evento, un mix di esperienza di guida su pista e dolce vita italiana, è diventato uno dei più grandi raduni di auto storiche in Europa.