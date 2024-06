Alfa Romeo Junior: per Car Magazine ricorda la 147 GTA

Alfa Romeo Junior è la grande novità di questo 2024 per la casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto lo scorso 10 aprile a Milano ha fatto discutere a lungo anche per il clamoroso cambio di nome di Milano a Junior. Inoltre molti hanno messo in dubbio che questa vettura sia una vera Alfa Romeo. Nonostante ciò occorre registrare nelle scorse ore una bella recensione da parte del famoso magazine inglese Car Magazine che sembra avere apprezzato la vettura dopo averla provata e l’ha addirittura paragonata alla 147 GTA.

Elogi da Car Magazine per Alfa Romeo Junior

Nello specifico Car Magazine ha provato Alfa Romeo Junior in versione Veloce e la sua prova sembra essere stata piuttosto convincente. La vettura è stata provata al Balocco da Ben Whitworth che ha avuto ottime impressioni dal comportamento in pista di questa auto. Al giornalista in particolare sono piaciuti lo sterzo giudicato come molto veloce e che offre una guida piacevole.

Anche la tenuta di strada pare abbia convinto il giornalista inglese che ha dichiarato che giro dopo giro Alfa Romeo Junior Veloce sembra invitare chi la guida a spingere sempre di più. Anche i freni sembrano aver convinto il recensore che li ha definiti perfettamente calibrati. Secondo Ben Whitworth questa è l’auto elettrica con la migliore sensibilità e risposta ai freni che abbia mai guidato.

Il giornalista ha anche detto che questa auto come tutte le elettriche è velocissima in rettilineo. Quello che però lo ha stupito è che Alfa Romeo Junior Veloce è anche molto vivace e agile in curva una cosa insolita per un’auto elettrica. Ricordando come il progettista di questa auto, Domenico Bagnasco, sia lo stesso della 147 GTA il giornalista di Car Magazine ha notato delle similitudini tra le due auto. Secondo Whitworth entrambe sono infatti auto compatte, veloci e carismatiche che offrono grandi prestazioni e che sono dotate di grande carattere. Insomma vettura promossa a pieni voti nonostante i dubbi di alcuni tra i fan del Biscione.