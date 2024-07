Hennessey Mammoth 400: tuning su base RAM 1500 con livrea da Viper

L’Hennessey Mammoth 400 è il frutto di un tuning basato sul RAM 1500 Laramie del 2024. In questa veste, il pick-up statunitense guadagna un aspetto ancora più vigoroso. L’azienda fondata da John Hennessey nei pressi di Houston (Texas) ha aggiunto, sulla sua interpretazione in serie limitata dell’iconico mezzo, alcuni accessori che aumentano la portata dei suoi muscoli.

Il campionario si compone di nuovi paraurti, minigonne laterali generosamente dimensionate, parafanghi verniciati, splitter in fibra di carbonio. La livrea ne valorizza ulteriormente l’energia visiva, con un tris di verniciature che rendono omaggio alle Dodge Viper, su base cromatica Red, White e Blue. Ad aggiungere altro vigore estetico ci pensano i cerchi in lega da 22 pollici, con finitura nera satinata o nera lucida. Del pacchetto fanno parte anche lo scarico Borla con terminali in fibra di carbonio.

Fra gli aggiornamenti apportati al RAM 1500 Laramie ci sono le sospensioni ribassate RideTech con ammortizzatori FOX. L’obiettivo? Abbassare il baricentro del pick-un americano, per conferirgli una manovrabilità più sportiva. Così l’Hennessey Mammoth 400 migliora la maneggevolezza e l’agilità del modello di partenza, assecondando le promesse dinamiche del kit estetico.

Non si hanno notizie sul fronte della potenza. Sappiamo però che la spinta è assicurata da un motore V8 HEMI da 5.7 litri di cilindrata. Questo fa ipotizzare che sotto il cofano di questo RAM 1500 Laramie ci siano 400 CV e 555 Nm di coppia, al servizio del piacere. Sconosciuti, al momento, i prezzi, ma presto dovrebbero essere divulgati. Facile immaginare la loro consistenza, anche alla luce del fatto che la tiratura limitata sarà di appena 250 esemplari. Credo che l’Hennessey Mammoth 400 saprà guadagnare la scena in molti contesti ambientali, richiamando soprattutto l’interesse e la curiosità degli amanti dei pick-up e delle Dodge Viper.

Fonte | Carscoops