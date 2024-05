RAM 1500 mette in salvo una Tesla Cybertruck insabbiata | Video

Una Tesla Cybertruck è rimasta bloccata su una spiaggia sabbiosa di Sandlake, nell’Oregon. La cosa poteva succedere a qualsiasi altro veicolo a quattro ruote, ma con il gigantesco pick-up elettrico di Elon Musk fa più notizia, per la sua rarità e stravaganza. A rendere ancora più singolare la cosa, il fatto che a tirarlo fuori dai guai ci abbia pensato un altro pick-up, questa volta endotermico, come la RAM 1500. Senza particolari sacrifici. Così, l’ironia sul web ha trovato la sua fonte.

Non è la prima volta che una Tesla Cybertruck resta coinvolta in una situazione del genere. Del resto, può succedere a tutte le auto di insabbiarsi. Anzi è altamente probabile in un contesto come quello dove la disavventura che vi stiamo narrando ha preso forma, pur avendo un veicolo apparentemente in grado di affrontare insidie particolarmente difficili. Però, con un pick-up di questa portata crea più scalpore, specie se è poi costretto a subire l’umiliazione di un salvataggio effettuato da un mezzo della stessa categoria, ma a benzina, di un altro marchio.

Screen shot da video YT KOIN 6

Il proprietario della Tesla Cybertruck è rimasto incagliato sulle dune dell’arenile con la sua vettura alla spina, dove altri erano riusciti, magari con l’apporto della fortuna o di una maggiore esperienza, a passare indenni. Fra questi il tizio con la RAM 1500, chiamato ad intervenire. Sul luogo dei fatti si è creato un capannello di persone, incuriosite dalla scena. Alcuni hanno dato una mano d’aiuto, altre si sono limitate a guardare e filmare.

Il video odierno è stato girato da uno dei presenti, che ha catturato l’imbarazzante scena. Facile intuire lo stato d’animo dell’uomo con il pick-up elettrico, ma il disguido poteva capitare a chiunque. Andare in auto su una spiaggia non è una mossa responsabile, a prescindere dal mezzo che si governa. Penso che l’uomo abbia capito la lezione. Per la cronaca, diciamo che la RAM 1500 è riuscita a tirare fuori la Tesla con souplesse, agevolata da un “affondamento” limitato dell’altro veicolo. A voi le immagini del video. Buona visione.

Fonte | Carscoops