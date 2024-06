Al di là dei sogni: se una Dodge Viper diventa un fuoristrada

Alcune persone nel mondo riescono a rendere realtà alcuni sogni tipici dei bambini. Non perché si tratti di realizzazioni assurde, ma semplicemente oltre i limiti della realtà immaginabile: in altre parole, stravaganti. Non è forse la parola più generosa che possiamo dare a un progetto davvero fuori dal comune come quello che mostreremo, ma se anticipiamo che una Dodge Viper RT-10 può “indossare” un allestimento off-road, sicuramente storcerete il naso.

Si chiama Matt Brown il visionario, il sognatore appassionato di automobili che probabilmente avrà pensato “Se è impossibile, lo farò”. In effetti, forse era troppo noioso tenere una Dodge Viper come “mamma” l’ha fatta, così ha deciso di creare una variante decisamente oltre. Con grande entusiasmo e una quantità impressionante di competenza, l’ingegnere ha avviato il suo progetto. Non voleva semplicemente montare una carrozzeria di Viper su un telaio fuoristrada; troppo semplice per i suoi standard.

Matt ha preso una Dodge Viper normale e l’ha trasformata radicalmente. Letteralmente, ha dotato la Viper di caratteristiche pensate per i terreni non asfaltati. Quindi, serviva maggiore altezza da terra, sospensioni robuste e pneumatici speciali. In breve, si trattava di un progetto che doveva soddisfare le aspirazioni del bambino che vive dentro questo ingegnere pioniere.

L’autore di questa operazione impossibile è l’unico ad aver costruito da zero una Dodge Viper RT-10 fuoristrada a trazione posteriore. Sul suo canale YouTube (SuperFastMatt) si possono vedere i video dedicati a questa creazione: un lavoro che ha richiesto oltre un anno, specie per pianificazione, progettazione, ingegnerizzazione e assemblaggio. E tutto rigorosamente da solo.

Ma Matt non è certo un novellino. L’uomo ha lavorato in aziende come Tesla e NASCAR, accumulando esperienza utile alle sue idee e alla loro realizzazione. La Viper di Matt è un vero spettacolo, con modifiche uniche e, il tutto, senza scegliere la (tipica) trazione integrale, mantenendo l’essenza sportiva della Viper: un potente motore anteriore, un robusto albero di trasmissione e grandi ruote posteriori. Il suo V10 da 8,0 litri e il cambio manuale a sei marce affrontano sfide off-road senza trazione anteriore né marce ridotte.

Un veicolo fuoristrada sportivo deve saper affrontare i salti, ed è quello che riesce comunque a fare la Viper di Matt, e con grande successo. Matt ha in programma ulteriori miglioramenti, con saldature più robuste invece di raccordi imbullonati. Chissà quanto ancora riuscirà a diventare estrema questa Dodge atipica.