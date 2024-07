Maserati: continuano a chiudere le concessionarie in Francia

Il 2024 di Maserati è stato caratterizzato da una serie di chiusure di concessionarie in Francia. Dopo quelle di Rennes e Mentone nei giorni scorsi è arrivata la chiusura definitiva della storica concessionaria di Mulhouse. Quest’ultima chiusura ha colpito particolarmente gli appassionati del marchio e i clienti più fedeli. Thierry Aubry, responsabile di Maserati Mulhouse, ha confermato ufficialmente attraverso una dichiarazione la chiusura definitiva dello store con grande rammarico.

La transizione dal termico all’elettrico fa vittime in Francia tra i concessionari di Maserati

Questo in quanto da tempo questa concessionaria aveva creato uno stretto legame con i propri clienti che quindi non hanno preso bene questa ennesima chiusura per la casa automobilistica del Tridente. A quanto pare la motivazione dietro alla chiusura è da ravvisare nel cambio di strategia di Maserati che ha deciso per il suo futuro di puntare sulle auto elettriche.

I nuovi modelli della gamma Folgore, la Grecale, la GranTurismo e la GranCabrio, sono l’incarnazione di questo passaggio alle auto elettriche, una strategia per distinguersi dalla massa e per soddisfare normative sempre più severe. Questo approccio segna una rottura rispetto a quanto sta avvennendo in altre case automobilistiche che invece continuano a offrire modelli a combustione e ibridi plug-in. Questa decisione ovviamente non è priva di difficoltà e queste chiusure che stanno avvenendo in Francia sono la dimostrazione di ciò.

Thierry Aubry che ha voluto ringraziare i suoi clienti ha ammesso che al momento è assai difficile per un concessionario mantenere la redditività in questa fase di transizione dal termico all’elettrico da qui la decisione di chiudere. Nonostante queste chiusure, ci sono segnali positivi per il marchio in Francia. Sono state aperte nuove concessionarie, tra cui Maserati Monaco nel maggio 2023 e Maserati Tolosa nel marzo 2024. Si spera naturalmente che nel lungo termine questa strategia possa regalare al marchio importanti soddisfazioni.