Maserati Grecale Folgore: al via la commercializzazione del SUV elettrico

Il nuovo Maserati Grecale Folgore segna un’importante svolta nel panorama dei SUV elettrici, specialmente nel mercato europeo. L’ultimo veicolo elettrico della casa automobilistica modenese rappresenta un’innovativa fusione di lusso e tecnologia all’avanguardia.

Il nuovo Grecale Folgore è equipaggiato con due motori elettrici (uno su ciascun asse), che erogano 558 CV (410 kW) di potenza e 820 Nm di coppia massima. Queste specifiche tecniche si traducono in prestazioni notevoli, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi e una velocità massima di 220 km/h.

Maserati Grecale Folgore: il nuovo EV parte da 127.100 euro in Europa

La gamma europea parte da 127.100 euro, ponendo l’EV come il modello più esclusivo della gamma SUV del Tridente. Viene proposto di serie nel colore Bianco Pastello, ma è possibile scegliere senza costi aggiuntivi tra diverse tinte metallizzate come Blu Intenso e Grigio Lava. Il programma di personalizzazione Fuori Serie del marchio modenese consente un ulteriore livello di unicità in base ai gusti dell’utente.

Il Maserati Grecale Folgore si distingue per elementi di design unici, inclusi pinze freno rame e finiture in nero lucido. L’abitacolo vanta sedili elettrici riscaldabili, finiture in fibra di carbonio e un’ampia dotazione tecnologica come display da 12.3 pollici e 8.8 pollici, Apple CarPlay, Android Auto e sistemi di guida assistita di Livello 2.

Tra gli optional disponibili abbiamo la possibilità di avere cerchi da 19” e trazione integrale disinseribile. Altre opzioni includono diversi colori per le pinze freno, vetri oscurati, apertura senza mani del portellone elettrico e tetto panoramico in vetro. L’impianto audio Sonus Faber, disponibile in due configurazioni, e il pacchetto Comfort con sedili ventilati e volante riscaldabile rappresentano ulteriori lussi.

Il Grecale Folgore completamente elettrico beneficia di tre anni di garanzia, con possibilità di estensione e pacchetti di manutenzione ordinaria a pagamento. Anche i cavi di ricarica Modo 2 e Modo 3 sono opzioni a pagamento.

Il debutto in Europa della nuova auto elettrica del Tridente è un chiaro segnale dell’impegno del brand di Stellantis nell’espansione nel segmento dei SUV elettrici di lusso. Con una combinazione di prestazioni elevate, lusso e tecnologia avanzata, il Maserati Grecale full electric si posiziona come un’opzione attraente per gli appassionati di auto elettriche che non vogliono rinunciare a stile e prestazioni.