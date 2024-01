Maserati GranTurismo Folgore: annunciati i prezzi per l’Italia

La nuova Maserati GranTurismo Folgore rappresenta un capitolo rivoluzionario per il brand di Stellantis nel panorama delle vetture sportive 100% elettriche. Con un debutto atteso sul mercato italiano, questo modello racchiude il DNA sportivo del marchio modenese con le più avanzate tecnologie EV.

in Italia, la nuova GranTurismo Folgore viene proposta ad un prezzo di partenza di 202.000 euro. I clienti hanno la possibilità di personalizzare l’EV, beneficiando di un’ampia gamma di accessori oltre alle dotazioni offerte di serie. Il servizio Fuoriserie del Tridente propone una personalizzazione ulteriore, con tinte per la carrozzeria e finiture interne su specifiche richieste.

Maserati GranTurismo Folgore: la nuova sportiva 100% elettrica arriva in Italia

Con dimensioni di 4960 mm in lunghezza, 1957 mm in larghezza e 1375 mm in altezza, la Folgore mantiene le proporzioni della versione con motore a combustione interna. Tuttavia, il peso si attesta a 2260 kg (senza conducente) grazie a una batteria da 92,5 kWh. Il modello sportivo si distingue per un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,27 inferiore rispetto alle versioni Modena e Trofeo.

La Maserati GranTurismo Folgore si avvale di tre motori elettrici da 408 CV (300 kW) di potenza ciascuno, posizionati all’anteriore e al posteriore, con una potenza complessiva di 761 CV (560 kW), estendibile a 829 CV (610 kW) sfruttando la modalità Boost. La coppia massima raggiunge i 1350 Nm, permettendo alla sportiva a zero emissioni di scattare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi.

La batteria da 92,5 kWh (83 kWh netti) assicura un’autonomia massima di 425 km con una sola carica. La vettura supporta la ricarica rapida a 800V con una potenza massima di 270 kW, consentendo una ricarica dal 20% all’80% in soli 18 minuti. La ricarica in corrente alternata raggiunge una potenza di 22 kW.

Di serie, il modello include un pacchetto estetico con dettagli neri, delle sospensioni pneumatiche a controllo elettronico, il Maserati Stability Program e due display da 12.3 pollici per il quadro strumenti digitale e per il sistema di infotainment. Tra gli optional spiccano la ventilazione dei sedili, l’impianto stereo Sonus Faber e il display Head-up.

Maserati propone tre anni di garanzia standard con possibilità di estensione. Inoltre, offre pacchetti di manutenzione ordinaria per tre anni e vari accessori per la ricarica. Infine, oltre al Bianco Pastello e al Nero Assoluto, la Maserati GranTurismo Folgore è disponibile in un’ampia gamma di colori Fuoriserie, inclusa la tonalità esclusiva Rame Folgore.