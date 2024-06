Ecco tutto quello che accadrà in Fiat nei prossimi anni

Fiat, che ha appena mostrato le prime immagini della nuova Grande Panda, nei prossimi anni continuerà ad essere protagonista del mercato auto con tante novità in cantiere. Innanzitutto il prossimo 11 luglio ci sarà la presentazione ufficiale della nuova Panda in cui conosceremo prezzi, allestimenti, gamma di motori e ogni altro dettaglio per il momento non ancora trapelato. Sapremo anche quando partiranno gli ordini per acquistare la nuova auto e quando ci saranno le prime consegne.

Fiat: tante novità in arrivo nei prossimi anni per la casa torinese

Nel 2025 Fiat continuerà ad essere protagonista con il debutto di un altro modello particolarmente atteso che potrebbe chiamarsi nuova Multipla o nuova Panda Multipla. Questo veicolo dovrebbe essere svelato tra circa un anno. Anche questa auto come la Grande Panda sarà realizzata su piattaforma smart car di Stellantis e il luogo di produzione prescelto è lo stabilimento di Stellantis in Marocco a Kenitra dove attualmente vengono prodotte Topolino e la gemella Citroen Ami. Questa vettura presenterà molte somiglianze estetiche con la nuova Panda da cui si distinguerà per una maggiore grandezza. Questa auto infatti dovrebbe misurare più o meno 4,4 metri e dunque avrà circa 40 cm in più di lunghezza rispetto alla Grande Panda.

Questo garantirà alla nuova Multipla una maggiore capienza sia per i passeggeri che per i bagagli. Per quanto riguarda i passeggeri, ci dovrebbero essere versioni a 5 e 7 posti. La vettura che avrà molto in comune anche con la recente Citroen C3 Aircross inizierà le sue consegne tra la fine del prossimo anno e gli inizi del 2026. Anche in questo caso come per la Panda il rapporto qualità prezzo dovrebbe essere uno dei pezzi forti del modello che proverà a costruirsi una propria importante quota di mercato facendo concorrenza ad alcune famose auto tra cui quelle di Dacia.

A seguire nel 2026 sarà la volta di un nuovo modello della famiglia Panda attualmente soprannominato nuova Fiat Fastback o Panda Fastback. Si tratterà di un SUV coupé dalle dimensioni simili a quelle della nuova Multipla ma con uno stile più aerodinamico e coupeggiante. Non è ancora chiaro dove questa auto sarà prodotta. Di sicuro non in Italia, secondo alcuni potrebbe essere il modello che affiancherà la nuova Grande Panda nella fabbrica Stellantis di Kragujevac in Serbia. Questo veicolo che sarà venduto anche in Sud America li prenderà il posto della fastback attuale.

Sempre nel 2026 dovrebbe finalmente debuttare la versione ibrida di Fiat 500 che sarà prodotta sempre a Mirafiori con l’obiettivo di incrementare e non di poco la produzione della fabbrica che vive un momento piuttosto difficile. Si tratterà della stessa 500e che viene prodotta li ma a cui sarà aggiunto il motore ibrido.

Esattamente l’avvio della produzione di questo modello dovrebbe avvenire tra la fine de 2025 e gli inizi del 2026. Più o meno nello stesso periodo dovrebbe arrivare anche la famosa versione di 500e più economica e con più autonomia promesso dal numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares nei giorni scorsi. Per questa auto Stellantis ha deciso di investire oltre 100 milioni di euro. In questo modo a Mirafiori si dovrebbe tornare a respirare quanto meno per qualche altro anno ancora.

Nel 2027 sarà la volta di un nuovo pickup erede della Fiat Strada che oltre ad essere venduto in America Latina come avviene attualmente sarà venduto anche in Europa, Medio Oriente e Africa. Anche questa auto farà parte della nuova famiglia Panda condividendo tutta una serie di elementi di design visti nel recente modello. Questo è un veicolo molto popolare in Sud America e si spera che con l’avvento della nuova generazione possa diventare popolare anche dalle nostre parti. A quanto pare il progetto anticipato da un teaser nei mesi scorsi promette bene.

Infine tra il 2027 e il 2028 dovrebbe arrivare anche un nuovo furgone chiamato Panda Camper che sarà infatti pensato soprattutto per chi cerca soluzioni ideali per la vita all’aria aperta. Con questi modelli dunque la gamma della principale casa automobilistica italiana sarà completamente rivoluzionata con il brand che si candida ad essere un serio protagonista in casa Stellantis confermandosi come il brand con più vendite di tutti all’interno del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares che non fa mistero di puntare forte sul brand italiano per espandere ulteriormente le sue quote di mercato a livello globale nel prossimo futuro.