Nuova Fiat Multipla: sarà questo il suo design definitivo?

Nuova Fiat Multipla è la prossima grande novità per la casa torinese dopo la presentazione di Fiat Grande Panda che avverrà il prossimo 11 luglio ma che già conosciamo per via della pubblicazione da parte della stessa Fiat delle prime immagini ufficiali del modello. Queste stanno ispirando molti creatori digitali ad immaginare versioni speciali di questo veicolo o anche come saranno le altre auto appartenenti alla nuova famiglia di auto. Questo in quanto la Grande Panda darà origine ad una nuova gamma da cui deriveranno la Multipla e altri tre modelli: un SUV coupè, un pickup e un furgone.

Un render ispirato chiaramente alla Fiat grande Panda immagina così il design definitivo della nuova Fiat Multipla

Uno dei designer e creatori digitali più ispirati dalle prime immagini della nuova Fiat Grande Panda è sicuramentte Kleber Silva, il quale dopo aver immaginato varie versioni dell’auto tra cui il SUV coupè e la versione Abarth oggi ha deciso di pubblicare un nuovo render in cui mostra quello che potrebbe benissimo essere l’aspetto definitivo della nuova Fiat Multipla. Questa auto sarà la prossima grande novità di Fiat. Il suo debutto infatti è previsto entro la fine del prossimo anno. La sua produzione avverrà in Marocco presso la fabbrica di Stellantis a Kenitra.

Questa auto nascerà su piattaforma smart car di Stellantis, la stessa della nuova Panda e con questa auto avrà molto in comune esteticamente parlando. Allo stesso tempo si tratterà di una vettura lunga circa 4,4 metri che sarà fortemente legata anche ad un altro modello di Stellantis e cioè la recente Citroen C3 Aircross con cui condividerà dimensione e filosofia. Entrambi saranno modelli molto capienti dal rapporto qualità prezzo interessante con versioni a 5 e 7 posti.

Dunque quanto vediamo in questo render potrebbe essere benissimo vicino alla realtà. Infatti appare chiaro che il designer si sia ispirato non solo alla Fiat Grande Panda ma anche alla Citroen C3 Aircross. Il mix di queste due auto dovrebbe dare origine alla nuova Multipla che dal 2025 sarà protagonista sul mercatro.