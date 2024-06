Fiat Grande Panda: prime impressioni positive tra i fan del brand

A differenza di altri recenti modelli del gruppo Stellantis che sembrano non aver convinto molto per il loro stile, Fiat Grande Panda è stata accolta abbastanza bene dagli appassionati di auto e dai fan del brand. Molto probabilmente la somiglianza con la prima generazione di Panda, quella essenziale dei primi anni ’80 ha contribuito a generare una sorta di effetto simpatia nei confronti di questo modello quanto meno in Italia.

Fiat Grande Panda è stata accolta generalmente bene dalle persone secondo quanto trapela sul web

Ovviamente le critiche alla Fiat Grande Panda non sono mancate e non tutti hanno apprezzato la somiglianza con la recente Citroen C3, ma a differenza di altri casi come quello della nuova Lancia Ypsilon e della recente Alfa Romeo Junior, i commenti positivi sul web sono sembrati molti di più. Non diciamo che siano maggioranza ma comunque non si può nemmeno dire che la vettura non sia piaciuta.

Adesso si attende il debutto ufficiale e poi l’avvio delle vendite di Fiat Grande Panda per capire quanto questi apprezzamenti alla fine si tradurranno in vendite. Molto dipenderà anche dal prezzo a cui saranno proposte le diverse versioni di questa auto. Secondo indiscrezioni comunque si tratterà di prezzi assolutamente competitivi con questo modello che nasce su piattaforma smart car e che usa nella versione elettrica batterie LFP proprio allo scopo di arrivare sul mercato con un prezzo molto interessante che sicuramente finirà per far avvicinare alla casa torinese nuovi clienti.

Fiat Grande Panda sarà prodotta in Serbia presso lo stabilimento di Kragujevac e sarà un’auto globale venduta anche in altri continenti. In Sud America sarà prodotta a Betim in Brasile dove sarà commercializzata a partire dal 2026 con il nome di nuova Fiat Argo. Questa auto che genererà una nuova famiglia di veicoli Fiat avrà una grandissima importanza per il futuro del brand italiano di Stellantis.