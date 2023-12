Fiat 600e: da oggi ordinabile in un nuovo mercato

Fiat apre gli ordini per la nuova Fiat 600e in un altro mercato Questo modello che rappresenta la risposta del marchio alle sfide del mondo di oggi in termini di mobilità sostenibile, espressa in uno stile allegro e italiano arriva finalmente anche in Polonia. Con questo modello, la casa torinese ritorna nel segmento B, che negli anni ’50 era dominato dalla famosa Fiat 600. Oggi, la storia ha chiuso il cerchio e Fiat ancora una volta stabilisce gli standard nella classe delle piccole auto familiari per la città. La 600e offre un’elegante carrozzeria lunga 4,17 m, una sorprendente quantità di spazio interno, un eccellente supporto al conducente, connessione con il mondo e una guida sostenibile e priva di emissioni con un’autonomia fino a 600 km nel ciclo urbano WLTP.

Anche in Polonia aperti gli ordini per la nuova Fiat 600e

La Fiat 600e, disponibile nelle versioni (RED) e La Prima, è un’amica di famiglia che ti permette di vivere appieno la vera Dolce Vita italiana, pur mantenendo la cura per l’ambiente naturale. Entrambe le versioni sono alimentate da un’unità elettrica da 115 kW, che fornisce un’accelerazione da 9 a 100 km/h in 9 secondi e tre modalità di guida: eco, normale e sportiva, a seconda delle preferenze del guidatore. Grazie alle batterie agli ioni di litio con capacità di 54 kWh, la Nuova 600e può percorrere oltre 400 km nel ciclo combinato e ulteriori 200 km nel ciclo urbano secondo lo standard WLTP, risultando perfetta sia per gli spostamenti quotidiani verso la scuola che per gli spostamenti quotidiani, di lavoro e per ulteriori viaggi. Un caricabatterie rapido con una potenza di 100 kW riduce il tempo di ricarica della batteria all’80% della sua capacità in un massimo di 30 minuti.

Il marchio torinese è famoso per la sua collaborazione di successo con i massimi rappresentanti del mondo della moda, ad esempio la Fiat 500 by Gucci, simboli della cultura pop, come la Fiat 500 Barbie Edition, o quella nata in collaborazione leggendario cantiere navale italiano – Fiat 500 Riva. Nella Nuova 600e (RED), Fiat sviluppa questa tradizione stabilendo una collaborazione con l’organizzazione (RED), fondata nel 2006 per combattere le minacce alla salute come l’AIDS e il Covid. Come (RED), i proprietari della Fiat 600e a emissioni zero possono guidare i cambiamenti nel mondo prendendo parte attiva alla cura del nostro pianeta. Il nuovo modello è dotato di trazione elettrica per proteggere l’ambiente e contribuire a un futuro più sostenibile.

La versione (RED), indirizzata ad una clientela giovane e consapevole, è disponibile nel colore rosso, che è il segno distintivo dell’organizzazione. Accenti colorati si trovano anche all’interno: sul cruscotto, sul rivestimento dei sedili in tessuto riciclato e sulla copertura della console centrale. In alternativa il cliente può scegliere la carrozzeria (ROSSA) in bianco o nero. Anche la Fiat 600e (Red) dispone di un equipaggiamento completo. A bordo i clienti troveranno, tra gli altri: Luci full LED, climatizzatore automatico, sensori di retromarcia e sistema multimediale con schermo da 10 pollici. La versione Fiat 600e RED è dotata delle più recenti dotazioni di sicurezza come il monitoraggio degli angoli ciechi, la frenata di emergenza e il sistema di riconoscimento della segnaletica.

La versione top di La Prima, disponibile nell’allegro arancione Sun of Italy, nel blu Sky of Italy, nell’elegante beige Earth of Italy e nel nobile turchese Sea of ​​Italy, ricorda la natura italiana. La vettura offre fino a un centinaio di funzioni esclusive e mai viste prima, come il massaggio al posto di guida o l’apertura del portellone con un movimento del piede, che completano la ricca dotazione di serie della 600e, fornendo al guidatore un’assistenza di livello 2 guida.

Include il cruise control adattivo ACC, il sistema di rilevamento degli angoli ciechi, la frenata di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, sensori a 360°, telecamera di retromarcia a 180° e molte altre soluzioni che supportano il conducente nella guida sicura e confortevole. La connettività di bordo è curata da UConnect con la radio, con schermo da 10,25 pollici con Navi, CarPlay e Android Auto.

I concessionari Fiat in Polonia hanno iniziato a raccogliere ordini per la Nuova Fiat 600e nella versione (RED), disponibile a partire da PLN 165.000, e La Prima, con prezzo a partire da PLN 190.000.