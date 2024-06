Nuova Jeep Renegade: in un video ipotizzano il suo futuro look

Dopo Citroën, Opel e Fiat, Jeep sarebbe in corsa per basare uno dei suoi futuri modelli sulla piattaforma (Smart Car) che recentemente accoglierà i modelli sopra menzionati, come affermano i nostri colleghi britannici di Autocar. Si dovrebbe trattare proprio della nuova Jeep Renegade il cui debutto potrebbe avvenire trail 2026 e il 2027.

Nuova Jeep Renegade: ecco come potrebbe apparire la futura generazione confermata nelle scorse settimane

Si segnala in proposito la dichiarazione di Antonio Filosa, amministratore delegato di Jeep, che ha recentemente assicurato agli investitori americani l’imminente arrivo della nuova Jeep Renegade, mentre, dal canto suo, Carlos Tavares ha promesso davanti a una platea di giornalisti che Jeep utilizzerà un Batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) per le esigenze di un SUV economico, in tempi brevissimi. Molto probabilmente anche il numero uno di Stellantis parlava proprio della futura generazione di Renegade.

Democratizzare la mobilità elettrica al 100% è una delle priorità del gruppo Stellantis, che si sta dando i mezzi massimizzando il più possibile le sinergie tra i quattordici marchi che compongono la sua costellazione. Come del resto avvenuto con le nuove Citroën C3 Aircross e Opel Frontera. Tornando alla nuova Jeep Renegade di questa auto si dice che possa avere un prezzo molto interessante grazie alla smart car platform e alle batterie LFP. L’elettrica potrebbe costare meno di 25 mila euro.

A proposito di questa auto oggi vi mostriamo un video render pubblicato su YouTube dalla pagina Mahboub1 che immagina così il futuro look di questo atteso modello destinato ad avere ancora per molti anni un ruolo di primo piano nella gamma di Jeep anche se non verrà più prodotta in Italia come avviene con l’attuale generazione che viene fabbricata presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno nelle prossime settimane sull’atteso SUV compatto di Jeep.