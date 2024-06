La nuova Jeep Renegade (elettrica) potrebbe non arrivare in Europa al prezzo degli USA

Durante una conferenza destinata agli investitori proposta nelle scorse settimane, Stellantis aveva annunciato che la nuova generazione di Jeep Renegade verrà commercializzata nel Nord America a partire dal 2027. La novità è che il noto SUV, apprezzato soprattutto in Europa e anche da noi in Italia, sarà anche elettrico con un prezzo di partenza inferiore ai 25.000 dollari; dato che al cambio attuale sarebbe di poco superiore ai 23.000 euro.

Una nuova condizione che potrebbe condurre a possibili variazioni nell’approccio alle vendite in Europa di questo specifico modello. Il futuro del SUV appare infatti ora più incerto in termini di disponibilità alla vendita nel Vecchio Continente.

La Jeep Renegade è infatti riuscita a rendere più popolare, in Europa, il marchio. Ciò grazie alla possibilità offerta dal puntare su un modello in grado di rivedere i numeri del popolare Segmento B, ovvero un comparto particolarmente vivace nel mercato europeo.

Fino ad ora la Jeep Renegade è stata prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi

Il piccolo SUV a marchio Jeep venne lanciato nel 2014 puntando su una produzione europea, per meglio caratterizzare un prodotto destinato al mercato del Vecchio Continente. La Jeep Renegade è stata prodotta a Melfi e partire dal 2022 è stata affiancata alla nuova Jeep Avenger, un SUV di dimensioni inferiori prodotto sfruttando le sinergie di Gruppo presso lo stabilimento polacco di Tychy (accanto alle nuove Alfa Romeo Junior e Fiat 600, SUV con i quali condivide la piattaforma CMP di derivazione PSA).

Secondo alcune indiscrezioni, oggi Jeep sta sviluppando la nuova generazione di Jeep Renegade puntando sulla disponibilità di propulsori endotermici ed elettrici, attingendo dalle economie di scala disponibili all’interno del Gruppo Stellantis, e soprattutto sulla disponibilità della piattaforma modulare a basso costo Smart Car che è la stessa adottata dalla nuova Citroën C3 Aircross ovvero dalla futura Fiat Grande Panda.

La produzione di questo nuovo modello, secondo quanto riportano alcune indiscrezioni da confermare, dovrebbe avvenire in India per poi avviare la commercializzazione entro la fine del 2025. Ciò permetterà di contenere i costi produttivi e indirizzare la Renegade nel Nord America a prezzi interessanti, pure in accordo con la disponibilità di una batteria LFP per la variante elettrica e con un assemblaggio finale da praticare in Brasile come già avviene nel caso dell’attuale generazione di Jeep Renegade. Di conseguenza, una volta sul mercato, assisteremo anche a un cambiamento di strategia in termini di posizionamento del modello nel mercato.

In Europa la situazione dovrebbe essere diversa

Alcune ulteriori indiscrezioni, come quelle riportate dai francesi de L’Argus e anche da Automotive News Europe, dicono che la Jeep Renegade rivista per l’Europa arriverà invece non prima della fine del 2026 o dell’inizio del 2027; un modello che invece sarà basato sulla nuova piattaforma STLA Small con alimentazione esclusivamente elettrica, utile per fare da base anche alle prossime Peugeot 208 e 2008.

Parliamo di un’eventualità già discussa in passato e poi cancellata già lo scorso anno, ma oggi ritornata nuovamente in auge. Va detto però che in termini di produzione in serie, se davvero sarà resa disponibile una nuova generazione di Jeep Renegade in Europa, la produzione non sarà praticata a Melfi come accade finora. Il polo industriale in provincia di Potenza sta subendo una profonda trasformazione utile per la gestione dei futuri modelli da produrre in loco, tutti basati sulla piattaforma STLA Medium di casa Stellantis. In ogni caso pare che la produzione rimarrebbe comunque in Europa, sebbene il listino dei prezzi dovrebbe subire un aumento se paragonato a quello della variante americana.