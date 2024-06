Fiat Grande Panda: ecco come sarebbe in versione 4X4

Fiat Grande Panda è la grande novità di questo 2024 per quanto riguarda Fiat. La principale casa automobilistica italiana ha sorpreso tutti mostrando le prime immagini ufficiali del modello prima della sua presentazione ufficiale che invece avverrà il prossimo 11 luglio nel giorno in cui Fiat festeggia un compleanno speciale: 125 anni. Nel frattempo sul web le prime immagini di questo modello hanno scatenato gli appassionati e i creatori digitali che stanno immaginando varie versioni di questa vettura.

Ecco come sarebbe il design di una nuova Fiat Grande Panda 4X4

Nelle scorse ore si registra sul forum del sito Autopareri la pubblicazione della creazione dell’utente AZ6 conosciuto anche come AlfaZeta che ha provato ad immaginare come sarebbe una Fiat Grande Panda in versione 4X4. Ovviamente la base è la versione originale a cui sono stati aggiunti i cerchi in lega che hanno debuttato sulla versione 4x40esimo anniversario che ha fatto il suo debutto qualche tempo fa. Poi notiamo anche l’aggiunta di un fascione di colore nero ai lati del paraurti nella parte anteriore tipico delle versione 4X4 di Panda.

Quello che in tanti si domandano è se effettivamente ci possa essere spazio in futuro per una versione di questo tipo nella gamma del nuovo modello di Fiat che come sappiamo darà origine nei prossimi anni ad una nuova famiglia di auto da cui deriveranno la nuova Fiat Multipla, un SUV coupé, un nuovo pickup e anche un furgoncino. Un modello di questo tipo finirebbe per portare avanti una tradizione che dura ormai da molto tempo e cioè dal lontano 1983 quando la prima Fiat Panda 4X4 fece la sua comparsa sul mercato. Vedremo dunque in sede di presentazione quali altre novità emergeranno a proposito di questa auto e se ci saranno novità su altre versioni che verranno proposte il prossimo 11 luglio 2024.