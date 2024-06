Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco quale potrebbe essere il suo stile se si farà

In tanti specialmente qui in Italia sperano di rivedere nella gamma della casa automobilistica del Biscione una Nuova Alfa Romeo Giulietta. La verità è che al momento il suo ritorno non è certo. Lo ha ribadito ancora una volta il numero uno dello storico marchio milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato che ha parlato con il famoso magazine inglese Autocar. Imparato ha lasciato intendere che il ritorno di una berlina compatta nella gamma di Alfa Romeo è subordinato a come si evolverà il mercato nei prossimi anni e a quanto pare sarebbe alternativo al progetto di lanciare un Alfa Romeo E-SUV per conquistare definitivamente mercati importanti come USA e Cina.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Alfa Romeo Giulietta se la vettura si farà

In parole povere non vedremo entrambi questi progetti ma solo uno. Se la nuova Alfa Romeo Giulietta o come si chiamerà la sua erede si farà nascerebbe su piattaforma STLA Medium avrebbe una lunghezza intorno ai 4,5 metri e rappresenterebbe un’alternativa nel segmento C al SUV Alfa Romeo Tonale. La sua produzione molto probabilmente avverrebbe in Italia mentre come sappiamo un futuro E-SUV potrebbe essere prodotto direttamente negli Stati Uniti forse a Detroit.

La nuova Alfa Romeo Giulietta come anticipato dallo stesso Imparato ma anche da altri dirigenti della casa automobilistica milanese avrebbe uno stile molto più sportivo rispetto alla vecchia Giulietta. Si tratterebbe di una berlina coupè compatta con la coda tronca ed un aspetto molto aerodinamico. Il sito Autocar nel frattempo ha pubblicato un nuovo render in cui immagina come sarebbe questo modello qualora il Biscione decidesse effettivamente di produrlo.

Nuova Alfa Romeo Giulietta che potrebbe anche cambiare nome e chiamarsi Alfetta o Brera sarebbe dunque il quinto modello a far parte della gamma di Alfa Romeo che nel 2025 e nel 2026 svelerà le nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia. La prima arriverà nella seconda metà del 2025 mentre la seconda nel corso della primavera del 2026.