Fiat 600e fatica ancora: in Europa vende meno della Tipo

Fiat 600e è arrivata sul mercato quasi un anno fa ma nonostante sia ormai presente da un po’ di tempo continua a fare fatica sul mercato. Probabilmente su questi risultati influisce la scarsa popolarità delle auto elettriche soprattutto qui in Italia dove questa auto avrebbe dovuto registrare le vendite più elevate. Anche un costo vicino a quello di auto premium come le Tesla probabilmente ha indotto molti a preferire altre auto elettriche piuttosto che il crossover di Fiat.

Continua a vendere poco Fiat 600e: il prezzo troppo alto e l’elevata concorrenza non aiutano

Dal primo gennaio al 31 maggio considerando le vendite di tutta Europa Fiat 600e ha registrato l’immatricolazione di 4.408 unità. Questo risultato la rende la sesta auto della gamma Fiat più venduta dietro anche alla Fiat Tipo. Per quanto riguarda l’ibrido sono in totale 605 le unità immatricolate in Europa ma questo dato non fa testo in quando questa versione del crossover di Fiat è arrivato sul mercato da poco tempo.

Si tratta di numeri lontanissimi da quelli di Fiat Panda che rimane l’auto della principale casa automobilistica italiana più venduta in Europa in questa prima fase di 2024 con un totale di 63.030 unità immatricolate. Quello che in tanti si domandano e se la Fiat 600e riuscirà a risollevarsi. Questo considerando la grande concorrenza presente in quel segmento e anche il fatto che Fiat ha appena lanciato la nuova Fiat Grande Panda che dovrebbe costare circa 10 – 15 mila euro meno nella sua versione elettrica rispetto a questo modello.

Si spera naturalmente che con il passare dei mesi le cose possano migliorare e che magari arrivi qualche altro ecobonus ad abbassare il prezzo. Altrimenti in futuro Fiat potrebbe fare anche per questa auto la stessa operazione che avverrà con la Fiat 500e e cioè l’introduzione di una nuova versione più economica sfruttando nuove tecnologie.