La nuova Fiat Grande Panda è già su strada senza camuffamento, eccola a Torino

Come spesso accade in queste condizioni, anche la nuova Fiat Grande Panda non è riuscita a sfuggire all’occhio di smartphone e fotocamere mentre il costruttore torinese si dedicava alla produzione di foto e video da utilizzare nelle prossime campagne di marketing. La nuova Fiat Grande Panda è stata infatti avvistata proprio a Torino, in due colorazioni differenti: la ormai nota variante in giallo, che potrebbe rappresentare la colorazione di lancio scelta da Fiat sulla base di quanto mostrato anche nei giorni scorsi, e una elegante versione in color bronzo metallizzato.

Le immagini sono apparse su alcuni profili social e ci permettono di apprezzare la “presenza” su strada di un modello che avrà il compito di sostituire, quando nei prossimi anni terminerà definitivamente la sua produzione a Pomigliano d’Arco, l’apprezzatissima Fiat Panda (o Pandina). Compito di certo non semplice, ma a giudicare dai primissimi giudizi apparsi in rete e non sembra che questa nuova Grande Panda possa perlomeno ottemperare a tali aspettative nel migliore dei modi.

Foto Instagram au_TOspotter

Le immagini apparse in rete che ritraggono la nuova Fiat Grande Panda a Torino confermano le ottime sensazioni dei giorni scorsi

Lo scorso 14 giugno il costruttore torinese aveva diffuso le prime immagini della nuova Fiat Grande Panda (che sarà svelata ufficialmente nelle prossime settimane), ragionando su un modello che, nelle intenzioni del CEO di Fiat Olivier Francois, ha il compito di “scrivere le prime pagine del futuro del marchio”. La nuova Fiat Grande Panda incarna infatti quelle caratteristiche di design già note da tempo, ovvero quelle che si rifanno agli stilemi tipici del costruttore a cominciare dalle prerogative stilistiche del Lingotto.

Foto Instagram roadcar19 | tasseruglio_

La nuova Grande Panda ha pure il compito di incarnare i valori della Panda di un tempo, ragionando anche su un’impostazione stilistica che si rifà alla Panda più iconica di sempre ovvero quella studiata da Giorgetto Giugiaro. Rimane proverbiale la compattezza, pur rientrando ora nel Segmento B e ragionando su proporzioni da piccolo crossover, puntando su una lunghezza pari a 399 centimetri; un dato inferiore alla media di Segmento che è invece pari a 406 centimetri.

Foto Instagram au_TOspotter

Dalle immagini apparse in rete in queste ore emerge, ad esempio, che la variante elettrica prevede una presa di ricarica installata sul frontale in corrispondenza di uno sportello ricavato al di sotto del logo Fiat. In definitiva, come già appariva qualche giorno fa, questa nuova Fiat Grande Panda appare dotata di ampie dosi di personalità fortemente caratterizzanti un modello che potrebbe far svoltare Fiat verso nuove direzioni. Ricordiamo infatti che la nuova Grande Panda sarà venduta in Europa, Medio Oriente e Africa, almeno inizialmente e quindi prima di approdare su altri mercati, nelle versioni elettrica e ibrida.