Nuova Jeep Renegade: ecco come cambierà

Nuova Jeep Renegade è una delle auto che fanno parte dei futuri piani della casa americana di Stellantis. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2026 o al massimo agli inizi del 2027. La vettura nascerà su piattaforma smart car e dunque avrà molto in comune con auto quali le recenti Opel Frontera e Citroen C3 Aircross.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Jeep Renegade che vedremo nel 2027

La nuova Jeep Renegade dovrebbe essere leggermente più lunga del modello attuale per differenziarsi maggiormente dalla Jeep Avenger. Questa auto come anticipato dallo stesso numero uno di Stellantis Carlos Tavares avrà anche una versione elettrica da meno di 25 mila euro con circa 400 km di autonomia. Questo proprio grazie alla piattaforma smart car di Stellantis e all’uso di batterie LFP. Ci dovrebbero essere in gamma anche versioni termiche.

A proposito di questo che dovrebbe essere il design della nuova Jeep Renegade, oggi vi segnaliamo che il sito francese Auto-moto ha pubblicato un render in cui viene immaginato il futuro design di questo atteso modello. Si tratta di un’opera del creatore digitale Julien Jodry che sulla base della recente Citroen C3 Aircross ha immaginato l’aspetto della futura vettura della casa americana di Jeep.

Ovviamente è improbabile che la nuova Jeep Renegade sia proprio così. Ipotizziamo maggiori differenze estetiche rispetto all’auto di Citroen. Tuttavia questo render offre spunti di riflessione molto interessanti. Vedremo dunque a proposito di questo SUV compatto quali altre informazioni emergeranno nel corso dei prossimi mesi.