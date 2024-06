Nuova DS 8: ecco come sarà il crossover premium che nascerà a Melfi

Nuova DS 8 è una delle 5 auto che nei prossimi anni usciranno dalle linee di produzione dello stabilimento Stellantis di Melfi. Il suo arrivo è previsto nel corso del 2025 ma non possiamo escludere che già entro fine anno possa avvenire la sua presentazione. Questa auto è stata anticipata nel corso del 2020 dalla concept DS Aero Sport Lounge. Rispetto a quel modello ovviamente la versione di produzione attenuerà tutti gli elementi più futuristici.

Ecco quale potrebbe essere il design della nuova DS 8 che sarà prodotta a Melfi dal 2025

La nuova DS 8 sarà prodotta su piattaforma STLA Medium come del resto tutte le vetture che verranno prodotte a Melfi. L’auto di conseguenza avrà una lunghezza tra tra 4.300 e 4.900 mm. Esteticamente parlando avrà le sembianze di un crossover fastback in stile Peugeot 408 o Citroen C5 ma più lussuoso. Si tratterà di una vettura completamente elettrica con batteria da 98 kwh e autonomia di circa 700 km. Questa piattaforma inoltre dovrebbe garantire al modello configurazioni a uno o due motori elettrici per un minimo di 215 cavalli e un massimo di quasi 400. Sebbene l’auto dovrebbe essere solo elettrica al 100 per cento al momento non possiamo escludere del tutto la presenza di almeno una versione termica.

Maggiori dettagli su questo veicolo elettrico emergeranno man mano che ci avvicineremo al suo presunto debutto nell’autunno 2024, con un lancio sul mercato previsto all’inizio del 2025. Questa auto potrebbe avere molte cose in comune anche con la futura Lancia Gamma. Ricordiamo infine che sempre Melfi DS Automobiles realizzerà anche un secondo modello. Si dovrebbe trattare di una berlina compatta. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito della nuova DS 8 2025 a partire dalle prossime settimane.