DS Aero Sport Lounge vince il Grand Prix du Plus Beau Concept car 2021

Riconosciuto come uno degli eventi più importanti del settore automobilistico, il Festival Automobile International ha premiato quest’anno DS Automobiles in occasione della sua 36ª edizione. In particolare, la DS Aero Sport Lounge ha ricevuto il premio Grand Prix du Plus Beau Concept car 2021.

Gli organizzatori dell’edizione di quest’anno hanno deciso di cambiare, rendendo l’evento completamente digitale. La DS Aero Sport Lounge porta una ventata di aria fresca nel settore automobilistico, guidato dal know-how francese. Questo concept inaugura una nuova silhouette destinata a migliorare l’efficienza aerodinamica come vettore di avanguardia e desiderabilità.

DS Aero Sport Lounge: la concept car è stata premiata dai giudici del Festival Automobile International

Al di là della sua presenza, caratterizzata da cerchi molto grandi e una linea scolpita, la DS Aero Sport Lounge presenta degli interni Haute Couture realizzati con materiali sostenibili quali cotone, paglia e seta. Inoltre, troviamo degli schermi che escono dal cruscotto dove vengono proiettate diverse informazioni importanti sulla vettura. Il conducente è in grado di controllare l’interfaccia utilizzando delle gesture catturate dagli ultrasuoni.

Grazie all’esperienza maturata in Formula E (la competizione in cui partecipano soltanto monoposto 100% elettriche), il gruppo propulsore elettrico è capace di generare una potenza di 680 CV (500 kW) per un’autonomia superiore ai 650 km con una singola ricarica. Come tutti i concept prodotti fino ad ora da DS Automobiles, anche la DS Aero Sport Lounge continua a macinare km di prova sulle strade aperte.

Thierry Metroz, Style Director di DS Automobiles, ha dichiarato: “Trattiamo le nostre concept car come haute couture automobilistico per conferire loro un’aura unica. DS Aero Sport Lounge apre la strada a una nuova silhouette e presenta tecniche rivoluzionarie, sia in termini di tecnologia con controlli ad ultrasuoni sia in termini di lavorazione del materiale. DS Aero Sport Lounge anticipa ampiamente quello che sarà il nostro futuro e siamo orgogliosi di ricevere il premio Grand Prix du Plus Beau Concept car 2021 dal Festival Automobile International, che rappresenta la settimana della moda del design automobilistico“.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI