Maserati in forze alla Vernasca Silver Flag 2024

Da oggi al 23 giugno andrà in scena la Vernasca Silver Flag 2024. Maserati sarà presente, con un valido assortimento di auto, al noto concorso dinamico di restauro e conservazione per vetture storiche da competizione, che si svolge sui colli piacentini. Una rievocazione importante dell’iconica gara in salita emiliana (1953-1972), ora vissuta in una dimensione diversa e con un grande respiro internazionale.

Il contatore delle edizioni segna il numero 28. Tanta strada è stata percorsa dagli organizzatori del CPAE Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca, che hanno saputo guadagnare nel tempo la stima dei collezionisti di tutto il mondo. La qualità dei gioielli a quattro ruote annualmente presenti ai nastri di partenza non fa altro che confermarlo.

Coi suggestivi panorami della Val d’Arda a fare da sfondo, anche quest’anno la Vernasca Silver Flag saprà far rivivere le emozioni degli anni d’oro del motorsport. Maserati torna sui colli piacentini, per prendere parte in forma ufficiale alla manifestazione. È la seconda volta che questo accade. In linea col parterre, fatto di gioielli d’antan tra i più ricercati, la casa del “tridente” farà entrare in scena degli esemplari particolarmente esclusivi fra quelli a sua firma, anche con l’intento di celebrare i tre primi posti assoluti messi a segno nel 1956, 1959 e 1961 alla Castell’Arquato-Vernasca. La sua presenza sarà su più fronti.

Foto Maserati

Il cuore pulsante sarà rappresentato dalle quattro auto storiche iscritte al concorso e impegnate nell’iconica salita. A loro il dominio scenico nello stand ufficiale del marchio che, però, sarà presente anche con vetture moderne, messe a dispozione come auto staffetta, oltre che per alcuni test drive. Le Maserati d’annata in corsa per il riconoscimento, certificate dal programma Classiche della casa del “tridente”, hanno una ricca storia da raccontare. Volete sapere i nomi? Eccovi serviti.

Iniziamo con la A6 1500 del 1948, già vincitrice alla Vernasca Silver Flag 2023 per il migliore restauro. Quest’anno sarà presente un esemplare in elegantissima livrea blu. Versione aggiornata del modello del 1947, ha un telaio tubolare con elementi a sezione circolare, su cui trova accoglienza un motore a 6 cilindri in linea da 65 cavalli, che la spinge fino ai 150 km/h di velocità massima.

Altra storica della casa modenese presente in forma ufficiale all’evento è la Maserati 200S del 1956, sbocciata in soli 28 esemplari. Questa bella vettura da gara è spinta da un motore a 4 cilindri in linea da 187 cavalli e può raggiungere i 250 km/h. Ancora oggi fa vibrare il cuore degli appassionati. Un tocco di glamour, alla Vernasca Silver Flag 2024, sarà aggiunto da una 3500 GT Convertibile Vignale del 1961, che miscela lo spirito sportivo alle doti turistiche. La spinta fa capo a un motore a 6 cilindri da 3.5 litri, con 220 cavalli al servizio del piacere.

Completa il quartetto del “tridente” una meravigliosa Maserati A6GCS 2000 del 1955, che negli anni romantici partecipò alla mitica corsa piacentina. Affidabile e veloce, ai suoi tempi seppe mettersi in luce sia nelle gare stradali che in quelle in pista, riportando le barchette del “tridente” ai vertici della Classe 2 litri. In totale prese forma in 52 esemplari. Sotto il cofano anteriore libera la sua energia un motore da 170 cavalli, che scarica la sua forza su un peso inferiore ai 740 chilogrammi. Facile intuire il tenore delle performance. In questa edizione della Vernasca Silvers Flag si potrà inoltre ammirare una sfilata di 30 Maserati moderne, organizzata dal club italiano del marchio, che chiuderà la parata sportiva dei gioielli senza tempo protagonisti della manifestazione emiliana.