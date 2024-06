Maserati MC20 Cielo: con il kit Novitec è ancora più potente

Novitec, la società di tuning tedesca, ha recentemente annunciato un’aggiunta alla sua gamma di auto con un nuovo kit per la Maserati MC20 Cielo. Questo sviluppo arriva quasi due anni dopo gli aggiornamenti previsti dal tuner per la coupé Maserati MC20. Il nuovo kit prevede un incremento di potenza e varie modifiche estetiche.

Dopo la MC20 Novitec modifica anche la Maserati MC20 Cielo rendendola più potente e aerodinamica

Maserati MC20 Cielo by Novitec ora presenta miglioramenti aerodinamici lievi ma incisivi. Include aggiunte in fibra di carbonio come un nuovo splitter, prese d’aria migliorate, prese d’aria sul cofano e uno spoiler a coda d’anatra nella parte posteriore. Questi cambiamenti non solo migliorano le prestazioni dell’auto, ma ne aumentano anche l’attrattiva visiva.

Per gli appassionati delle prestazioni, Novitec offre un sistema di scarico in lega Inconel con placcatura in oro fino 999 opzionale. Inoltre, la collaborazione con Vossen ha dato vita agli esclusivi cerchi forgiati NF11 da 21 pollici. Questi cerchi sono disponibili principalmente in oro, ma possono essere personalizzati in un’ampia gamma di colori per abbinarli o contrastarli con la carrozzeria grigia dell’auto.

Una parte essenziale del pacchetto di ammodernamento per la Maserati MC20 Cielo di Novitec prevede il retrofit delle molle sportive gialle che abbassano la vettura di 25 mm. In particolare, queste modifiche sono compatibili con il sistema di sollevamento del muso di fabbrica fornito da Maserati. Novitec fornisce anche distanziatori in alluminio che aumentano la larghezza della carreggiata di 28 mm nella parte anteriore e 40 mm nella parte posteriore.

La cosa più impressionante è che Novitec ha migliorato il motore V6 Nettuno biturbo da 3,0 litri della Maserati per produrre 720 CV e 818 Nm di coppia, un miglioramento di 90 CV e 88 Nm rispetto alla sua potenza standard. Queste modifiche consentono alla Maserati MC20 Cielo aggiornata di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi con una velocità massima di circa 325 km/h. Il prezzo del kit non è stato comunicato quindi chi è interessato dovrà rivolgersi direttamente all’azienda.