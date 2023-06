Maserati sarà presente alla Vernasca Silver Flag 2023

Dal 9 all’11 giugno va in scena la 27ª edizione della Vernasca Silver Flag, il concorso che rievoca la storica corsa di velocità in salita, organizzata dal 1953 al 1972, dedicato alle vetture classiche e che ogni anno affolla i colli piacentini lungo il percorso che dall’incantevole borgo medioevale di Castell’Arquato porta a Vernasca, il piccolo comune incastonato nell’Appennino ligure.

Maserati sarà la protagonista dell’evento di quest’anno. Il Tridente schiererà quattro gioielli d’epoca, in esposizione in uno spazio dedicato e impegnati inoltre nella leggendaria salita, dove sfileranno centinaia di auto d’antan tra i modelli più iconici e attraenti della storia dei motori.

Maserati Birdcage

Il marchio di Stellantis è di casa alla gara organizzata dal Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca (CPAE), presente nell’albo d’oro nel 1956 con la vittoria di Fernando Pagliarini a bordo della Maserati 150S e nel 1961 con Odoardo Govoni al volante della Tipo 60.

Il concorso per vetture storiche racchiude in una sfilata impareggiabile nel suo genere i marchi più stimati, che si contendono lo scettro del concorso. Vengono premiati la migliore conservazione e il migliore restauro, oltre a varie categorie, tra le vetture da competizione costruite da inizio 900 al 1972, dalle auto da rally alle anteguerra, dai prototipi alle monoposto, alle granturismo più memorabili.

In questo autentico museo in movimento, Maserati sarà la regina dell’edizione 2023. La Vernasca Silver Flag celebrerà il Tridente e la sua storia esemplare fatta di passione, tenacia, genio creativo, ingegneristico e meccanico, e degli innumerevoli successi che hanno portato il marchio modenese sulle piste di tutto il mondo.

L’evento si svolgerà sabato 10 e domenica 11

Sabato 10 e domenica 11, impegnate tra i tornanti panoramici di una delle gare storiche più attese dagli appassionati di classiche, ci saranno la Maserati A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina del 1953, che con la sua nascita fece da spartiacque tra il mondo delle auto da corsa e quello delle auto stradali. Si tratta di una berlinetta da 170 CV capace di toccare i 235 km/h di velocità massima.

Insieme a quello che fu uno dei modelli sportivi da 2 litri di maggior successo del suo tempo, sfilerà anche una Tipo A6-1500 GranTurismo del 1949, che debuttò al Salone di Ginevra del 1947. È caratterizzata dal disegno di Pininfarina e dall’importante innovazione del telaio tubolare con elementi a sezione circolare. Ne furono prodotti appena 58 esemplari.

La Maserati Birdcage Tipo 61 del 1961, prodotta in 17 esemplari, con la sua straordinaria maneggevolezza e facilità di guida, sarà affiancata dalla Tipo 320 S del 2001, che fece da spunto per il ritorno della casa automobilistica modenese in pista e segnò al contempo l’allora imminente rientro commerciale sul mercato statunitense. Parliamo di un esemplare unico, con il suo popolare motore V8 sovralimentato da 3.2 litri di 90° con doppia turbina, in grado di sprigionare 370 CV e di spingere la vettura a una velocità massima di circa 300 km/h.

Infine, le auto d’epoca del marchio presenti saranno “scortate” da una Maserati GranTurismo e da un Grecale, messe a disposizione per l’attività di test drive da TridenteClub.