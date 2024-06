Nuova Lancia Ypsilon: svelati gli equipaggi per la 1000 Miglia 2024

Dopo sei anni di assenza, Lancia rientra nell’ambito della 1000 Miglia 2024, l’evento che celebra la storica gara definita da Enzo Ferrari come “la corsa più bella del mondo”. In un simbolico passaggio di testimone tra passato e futuro, quest’anno il marchio schiera una Lancia Aurelia B20 GT nera del 1951 con il numero 196 e, accanto alla Nuova Lancia Ypsilon Cassina, come auto di supporto. Alla guida della Nuova Ypsilon Cassina ci saranno rappresentanti del marchio Lancia come Gianni Colonello, Responsabile Design Lancia, e Paolo Loiotile, Responsabile Prodotto Lancia.

1000 Miglia 2024: Lancia ha rivelato oggi gli equipaggi che guideranno la Nuova Lancia Ypsilon Cassina

La vettura che inaugurerà la nuova era si distinguerà per la sua carrozzeria nel classico Blu Lancia, un colore emblematico per il marchio. Sarà presentata in concomitanza con l’inizio delle prime consegne presso i concessionari italiani, momento in cui i clienti avranno l’opportunità di prendere il volante di queste nuove auto. I nuovi showroom sono ormai diventati delle vere e proprie boutique, dove tutto è pronto per accogliere i clienti e offrire loro un’esperienza fatta di bellezza, design e italianità, proprio come in un’elegante casa italiana. Questi nuovi spazi Lancia dedicati permetteranno di vivere una nuova esperienza di acquisto sempre più esclusiva. Parte della responsabilità è della rinnovata forza vendita, composta da venditori Lancia dedicati e certificati, per un’esperienza d’acquisto premium e immersiva.

La Lancia Aurelia B20 GT sarà guidata da Miki Biasion insieme alla giornalista Savina Confaloni. Miki Biasion – uno dei piloti di rally più grandi e vincenti di tutti i tempi – è una figura importante nella storia degli sport motoristici Lancia, avendo portato per due volte la Lancia Delta alla vittoria, vincendo i titoli del mondo rally nel 1988 e nel 1989, contribuendo così a rendere la Lancia il il marchio di maggior successo di tutti i tempi nelle competizioni rally.

La 42ª 1OOO Miglia prenderà il via da Brescia l’11 giugno, per ritornarvi il 15 giugno, con tappe a Torino, Viareggio, Roma e Bologna. Sempre tra gara e avventura, la competizione si è svolta come gara di velocità dal 1927 al 1957, per poi diventare gara di regolarità dal 1977, nella quale sono ammesse solo le vetture che hanno corso nelle gare agonistiche e sono state prodotte nello stesso periodo.

La Nuova Lancia Ypsilon elettrica parteciperà con la flotta Quattroruote alla sesta edizione della 1000 Miglia Green, la prestigiosa gara di regolarità riservata alle auto 100% elettriche. Con un percorso di 1800 chilometri, la competizione avrà inizio e terminerà a Brescia, passando per città come Bergamo, Torino, Genova, Roma e tante altre.

“Dopo aver confermato la partecipazione alla 1000 Miglia 2024 e la presenza di Miki Biasion a bordo dell’Aurelia B20GT, Lancia ha svelato oggi i nomi degli equipaggi a bordo della Nuova Lancia Ypsilon. L’evento fungerà da grande tappa per il modello, attraversando l’Italia da Brescia a Torino, Viareggio, Roma e Bologna, negli stessi giorni verranno consegnate le prime vetture ai clienti finali. Il modello sarà guidato dai rappresentanti del marchio che hanno contribuito alla creazione della prima vettura della nuova era, insieme a giornalisti di fama internazionale provenienti dai paesi in cui Lancia farà il suo ritorno”, ha affermato Charles Fuster, Responsabile Marketing e Comunicazione Lancia.