Nuova Lancia Ypsilon HF: sarà anche ibrida?

Nuova Lancia Ypsilon HF è stata ufficialmente confermata dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Questa auto arriverà tra circa un anno. Il suo debutto infatti è previsto nel corso del 2025. Lancia ha detto chiaramente che questa auto sarà elettrica al 100 per cento e sarà dotata di un motore da 240 cavalli.

Ci sarà anche la versione ibrida della nuova Lancia Ypsilon? Qualche voce sul web

Tuttavia sul web nelle scorse ore sono emerse alcune voci secondo cui è possibile che possa esserci anche una seconda versione ibrida. Tutto nasce da alcune dichiarazioni di David Giudici, Direttore Responsabile di Youngclassic in quale avrebbe detto che le versioni future della nuova Lancia Ypsilon sarebbero state due.

Non ha detto chiaramente che una delle due sarebbe stata ibrida ma un precedente discorso sulla versione ibrida di Ypsilon ha fatto pensare a qualcuno che la sua fosse una sorta di anticipazione di questa novità. Ovviamente non sappiamo se sarà davvero così ma la voce sta suscitando soddisfazione nei numerosi fan di Lancia che si augurano di poter effettivamente avere nella gamma di Ypsilon anche una HF con motore termico.

Secondo alcuni anche questa seconda versione della nuova Lancia Ypsilon supererebbe i 200 cavalli di potenza. Per alcuni il motore prescelto sarebbe il Puretech 1.2 da 155 cavalli che verrebbe affiancato da un motore elettrico, per altri invece si tratterebbe 1.6 hybrid. Al momento però ripetiamo che non c’è nulla di certo trattandosi solo di chiacchere.

Vedremo se nei prossimi mesi da parte di Lancia arriverà la conferma che qualcosa da questo punto di vista bolle per davvero in pentola. Per il momento ci attestiamo alle parole ufficiali che parlano di auto completamente elettrica come futura top di gamma di Ypsilon la cui versione elettrica “normale” è stata svelata lo scorso 14 febbraio a Milano. Qui vi mostriamo due render della vettura tra cui uno realizzato con l’Intelligenza artificiale da un utente sul forum di Autopareri.