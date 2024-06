DS: Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne hanno completato una giornata di test con la nuova GEN3 Evo

Presentata in anteprima poco prima dell’E-Prix di Monaco di aprile, la GEN3 Evo – evoluzione dell’attuale GEN3 – è attualmente in fase di test da parte di tutti i team che gareggiano nel campionato mondiale di Formula E. Il due volte campione di Formula E Jean-Eric Vergne e il campione del 2022 Stoffel Vandoorne hanno guidato la GEN3 Evo per DS Automobiles – con il propulsore sviluppato dalla divisione motorsport del marchio – durante una giornata di test sul circuito di Maiorca, in Spagna.

Dotata di trazione integrale e di un nuovo kit di carrozzeria più aerodinamico, la DS GEN3 Evo è molto più veloce ed efficiente dell’attuale GEN3

Con la collaborazione di Penske Autosport, il team DS Performance ha testato le prestazioni della vettura a trazione integrale, dotata di nuovi pneumatici, e l’aerodinamica dell’ultimo kit di carrozzeria provato per la prima volta. Dopo 200 giri di corsa, le informazioni vitali raccolte dagli ingegneri hanno fornito maggiori conoscenze su questa nuova vettura, che è molto più veloce – con un tempo da 0 a 100 km/h inferiore a due secondi – e più efficiente dell’attuale DS E-Tense FE23.

Dopo un’altra serie di test, la DS PENSKE GEN3 Evo sarà lanciata nell’autunno di quest’anno prima della Formula E Season11. Eugenio Franzetti, direttore DS Performance: “La giornata di test con Jean-Eric e Stoffel è stata molto istruttiva. Il team ha lavorato con la GEN3 Evo e i nuovi pneumatici dall’inizio dell’anno, ma questa era la prima volta che avevamo anche il nuovo kitcarrozzeria completo. Non vediamo l’ora di vedere quest’ultima vettura in pista durante la Stagione 11. Con la sua trazione integrale e l’incredibile accelerazione, la competizione sarà ancora più avvincente”.