DS Automobiles: Jean-Éric Vergne è il nuovo detentore del record di punti in Formula E

Jean-Éric Vergne ha appena stabilito un nuovo record: conquistando 14 punti preziosi nell’ultimo E-Prix di Misano, ottenuti nelle due gare combinate disputate il 13 e 14 aprile, “JEV” è diventato il pilota con più punti totalizzati – un totale di 1.047 punti – nella storia del Campionato del mondo FIA di Formula E.

Dallo scorso fine settimana, Jean-Éric Vergne detiene il record per il maggior numero di punti nel Campionato del mondo FIA di Formula E

Pilota combattivo e coerente, Jean-Éric Vergne ha fatto la storia della Formula E fin dall’inizio della sua carriera nel 2014, in questa serie 100% elettrica. Unico due volte campione della disciplina – titoli vinti consecutivamente nel 2018 e nel 2019 – il pilota francese ha dato un grande contributo ai due titoli Costruttori ottenuti da DS Automobiles, nel 2019 e nel 2020, marchio per il quale detiene lo status di Ambasciatore.

Ad oggi, ha partecipato a 121 E-Prix, salendo 34 volte sul podio, ottenendo 11 vittorie, aggiungendo 15 pole position e vincendo entrambi i titoli Piloti. Si tratta di un risultato eccezionale, ottenuto in gran parte con il produttore francese DS Automobiles, circondato da un team di ingegneri che lavorano con esso da diversi anni.

Al volante della DS E-TENSE FE23 n. 25, monoposto sviluppata da DS Performance per il team DS PENSKE, Jean-Éric Vergne partecipa all’E-Prix della stagione 10 della Formula E, contribuendo ad aumentare il notorietà di DS Automobiles nel mondo. L’ottavo round della stagione 10 del Campionato mondiale FIA ​​di Formula E si svolgerà a Monaco il 27 aprile.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance ha dichiarato: “JEV è un grande Campione! I numeri lo riassumono bene: due titoli, 34 podi, 11 vittorie, 15 pole position e, ora, questo straordinario record di punti. È un onore per noi aver condiviso così tanti successi con lui. JEV è un uomo talentuoso e laborioso che vuole sempre fare meglio e si impegna per ottenerlo. Il suo stato d’animo è sempre stato molto utile al team per aiutarci a progredire dall’esperienza degli sport motoristici agli ingegneri che lavorano sulle auto di produzione attuali e future. Il loro coinvolgimento e la loro conoscenza hanno un valore inestimabile per il marchio”.

Jean-Éric Vergne, campione di Formula E nel 2018 e nel 2019: “Sono ovviamente molto contento di questo record e di tutti i punti che ho ottenuto, perché è un numero che dimostra quanta strada ho fatto da quando ho iniziato in Formula E. Ora cosa mi interessa e cosa mi motiva più di ogni altra cosa sono i punti che devo guadagnare in futuro e ne voglio ottenere molti di più nelle prossime gare.”