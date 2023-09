Stoffel Vandoorne nuovo pilota del Team Peugeot TotalEnergies per la stagione 2024

Stoffel Vandoorne, attualmente pilota di riserva di Peugeot Sport, è stato ufficialmente nominato pilota del Team Peugeot TotalEnergies per la stagione del FIA World Endurance Championship (FIA WEC) 2024. Il 31enne pilota belga correrà quindi al volante di una PEUGEOT 9X8.

Stoffel Vandoorne nominato pilota del Team Peugeot TotalEnergies

Il campione del mondo FIA Formula E 2022 ha fatto il suo debutto nelle gare Endurance nel 2019. Lo ha fatto nella classe LMP1 con SMP Racing. Nel 2021 ha gareggiato con la JOTA nella classe LMP2. Grazie ai precedenti test in pista e alle sessioni al simulatore con il team, Stoffel Vandoorne, anche lui pilota della DS Penske (Formula E), che fa parte del gruppo Stellantis Motorsport a cui appartiene anche il Team Peugeot, conosce già i suoi futuri compagni di squadra e lo staff tecnico. Anche lui non è estraneo alla Peugeot 9X8 con la quale parteciperà al FIA WEC tra pochi mesi. Lo scorso fine settimana Vandoorne ha già guidato la vettura alla 6 Ore del Fuji, dove ha sostituito l’infortunato Nico Müller.

Con la nomina ufficiale di Stoffel Vandoorne, il Team Peugeot TotalEnergies sceglie coerenza e stabilità, con un solo obiettivo in mente: lottare per la vittoria nella prossima stagione nella combattutissima classe Hypercar, alla quale partecipano non meno di dieci costruttori. Vandoorne farà il suo debutto come pilota del team durante la prima gara del FIA WEC della prossima stagione che si svolgerà il 2 marzo 2024 in Qatar. Seguiranno gli altri sette round della stagione, che culmineranno con la 24 Ore di Le Mans del 15 e 16 giugno 2024.

Jean-Marc Finot – Senior VP Stellantis Motorsport: “Siamo orgogliosi di nominare ufficialmente Stoffel Vandoorne come pilota del Team Peugeot TotalEnergies. Al Fuji ha già dimostrato di avere il giusto spirito di squadra, di saper esibirsi e di saper dare costanza proprio come i suoi compagni. Naturalmente conosciamo già bene Stoffel, come pilota della DS Penske in Formula E. È un membro della famiglia di piloti della Stellantis Motorsport. Può adattarsi rapidamente e dimostra che il FIA WEC e la FIA Formula E si completano bene a vicenda. Essere attivi in ​​entrambi i campionati offre davvero dei vantaggi”.

Stoffel Vandoorne ha dichiarato: “Sono davvero felice di essere ufficialmente un pilota per la stagione 2024. Amo sempre il FIA WEC e lo so già dalle mie partecipazioni nel 2019 e nel 2021. Il mio obiettivo era tornare nel campionato. Questa ambizione è ancora più grande ora che ciò è possibile nella classe Hypercar, alla quale partecipano così tante case automobilistiche. È fantastico avere l’opportunità di lottare per la vittoria alla 24 Ore di Le Mans. È un sogno per molti automobilisti. Sono felice di far parte di questa squadra e non vedo l’ora di iniziare con Peugeot”.